Le match de Ligue des nations entre les Pays-Bas et l’Allemagne a débuté jeudi soir par un moment marquant. Avant le coup d’envoi, une minute de silence a été observée à la Johan Cruijff ArenA en hommage à Bartina Koeman, décédée, mais elle a été perturbée par un supporter qui a poussé un yodel.

Les joueurs des deux pays s’étaient rassemblés autour du rond central pour rendre hommage à l’épouse de l’ancien sélectionneur Ronald Koeman. Bartina Koeman est décédée la semaine dernière à l’âge de 65 ans et souffrait d’un cancer du sein.

Dans une Johan Cruijff ArenA par ailleurs silencieuse, un fort yodel a soudainement retenti depuis les tribunes. Peu après, le silence a repris et, à son terme, de chaleureux applaudissements sont descendus des tribunes, après quoi l’arbitre Alejandro Hernández Hernández a pu donner le coup d’envoi du match.

Sur X, l’incident a presque immédiatement suscité de nombreuses réactions indignées. « Dommage qu’une personne doive crier pendant la minute de silence », écrit un spectateur, tandis qu’un autre réagit : « Être incapable de rester silencieux quelques secondes. Incroyable. »

D’autres spectateurs peinent eux aussi à comprendre ce geste venu des tribunes. « Pourquoi y a-t-il toujours une personne ? Une minute de silence, qui ne dure même pas une minute entière », peut-on lire, agacé, sur X.

Un autre utilisateur écrit : « Il a absolument fallu qu’une personne fasse un yodel pendant la minute de silence pour Bartina Koeman, l’épouse de Ronald Koeman, morte bien trop jeune. » Silvana a elle aussi fait savoir que cela l’avait agacée : « J’aurais bien aimé avoir à côté de moi cette personne qui hurlait pendant la minute de silence. »

Dans le même temps, plusieurs spectateurs ont exprimé leur appréciation pour l’hommage rendu à Koeman. « Très beau, cette minute de silence pour Bartina Koeman. Respect », écrit quelqu’un.







