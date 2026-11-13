Les téléspectateurs sont impitoyables envers un international néerlandais : « On peut très bien se passer de lui ! »

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Les supporters des Pays-Bas ne regrettent pas l’absence de Virgil van Dijk pour le match de Ligue des nations contre la Grèce, vendredi soir. La sélection néerlandaise menait déjà 5-0 à la mi-temps.

Les Pays-Bas ont pris un départ canon vendredi face aux Grecs. Après seulement six minutes, Crysensio Summerville a ouvert le score à la suite d’une belle action de Donyell Malen.

Tijjani Reijnders lui a ensuite volé la vedette. Le milieu de terrain d’Al-Qadsiah a marqué trois fois en l’espace de vingt minutes, portant l’avance des Pays-Bas à 4-0.

Juste avant la pause, Jurriën Timber y est allé de son but. Il a facilement repris un centre à ras de terre de Malen : 5-0.

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Les Pays-Bas jouent sans Van Dijk vendredi soir. Il s’était bien rendu à Zeist en début de semaine, mais des examens ont révélé qu’il n’était finalement pas assez en forme pour jouer durant cette période de matches internationaux.

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Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ne semblent guère regretter son absence. « Les Pays-Bas jouent beaucoup mieux sans Virgil van Dijk », conclut Ger van der Veen.

« Comme prévu, Virgil van Dijk ne nous manque pas le moins du monde. Quel soulagement de voir Frenkie relancer depuis l’arrière », estime un autre téléspectateur sur X.

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« Il s’avère donc que Virgil van Dijk était le problème depuis tout ce temps ? », remarque Huub Bellemakers. « C’est beau de voir à quel point l’absence de Virgil van Dijk libère cette équipe des Pays-Bas », ajoute Rob Goosens.

En l’absence de Van Dijk, Frenkie de Jong porte le brassard de capitaine vendredi soir. Après la pause, Denzel Dumfries a pris le relais.