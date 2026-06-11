Les téléspectateurs sont furieux contre la NOS après le match d'ouverture de la Coupe du monde : « Une véritable honte ! »

La Coupe du monde 2026 a officiellement débuté jeudi soir avec le match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud. Sur la pelouse, le pays hôte a idéalement démarré grâce à un but précoce de Julián Quiñones, mais, au bout d’une vingtaine de minutes, les téléspectateurs étaient surtout occupés à commenter autre chose. La chaîne NOS a en effet suscité l’agacement en diffusant un bloc publicitaire pendant la pause prévue par la FIFA vers la 25e minute.

Devant son public, le Mexique a ouvert le score dès la 10e minute et semblait se diriger vers une entame de tournoi sans accroc. Cependant, l’attention des téléspectateurs a été soudainement détournée vers la 25e minute, lorsque la FIFA a imposé une pause hydratation.

Au lieu de rester sur les images du stade, comme s’y attendaient de nombreux téléspectateurs, la chaîne est passée directement à un spot publicitaire d’environ deux minutes avant de revenir sur la rencontre. Cette coupure a immédiatement suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

« La pub pendant la pause hydratation est vraiment scandaleuse. Mais qu’est-ce qu’on est en train de faire ? », s’indigne un téléspectateur sur X. Un autre supporter évoque même le « coup de grâce pour le vrai fan de foot » et ajoute : « Le foot, c’est à toi et à moi, pas à l’industrie. »

De nombreux internautes ont dénoncé non seulement la NOS, mais aussi la marchandisation galopante du football. « La pub pendant la pause hydratation ne doit jamais devenir la norme. Concept minable », assène un utilisateur. Un autre conclut : « Cette pause n’est pas pour les joueurs, mais pour vendre davantage de spots publicitaires. »

Plusieurs internautes soulignent d’ailleurs que les diffuseurs belges et allemands sont restés à l’image pendant la pause, sans publicité.

« Si ça continue, beaucoup de téléspectateurs vont se tourner vers la VRT. Qui a imaginé ça ? », s’agace un supporter.

Plusieurs téléspectateurs s’interrogent aussi sur le chronomètre, qui continue de tourner pendant l’arrêt : « On fait une pause de trois minutes pour ensuite jouer trois minutes de temps additionnel. On aurait tout aussi bien pu continuer jusqu’à la mi-temps », peut-on lire. D’autres estiment que cette interruption casse le rythme du match.

Bien que la FIFA ait instauré ces pauses pour permettre aux joueurs de s’hydrater davantage, l’ajout de spots publicitaires heurte de front la passion de nombreux supporters. « Quelle aberration commerciale, cette Coupe du monde », tranche un supporter. « J’en ai déjà marre. »