La retransmission par la NOS du match crucial de la phase de groupes de la Coupe du monde entre le Portugal et la Colombie a immédiatement suscité une vive polémique dès le coup d’envoi. Dès les premières minutes, le commentateur Arman Avsaroglu a adressé de sévères critiques à Cristiano Ronaldo, provoquant un déferlement de réactions indignées sur les réseaux sociaux. De nombreux téléspectateurs estiment qu’il laisse trop clairement transparaître son opinion personnelle.

Avant même que le capitaine portugais ne soit véritablement impliqué dans le jeu, le commentateur s’est longuement attardé sur lui. « Cette équipe regorge de talents portugais. C’est l’un des favoris pour remporter le tournoi, mais bon… Comment résoudre le problème Ronaldo ? », a-t-il lancé. Comment résoudre un problème comme Ronaldo ? »

« Parfois, Ronaldo fait partie de la solution, mais le plus souvent, il est peut-être le problème. N’entrave-t-il pas le meilleur jeu du Portugal en cette fin de carrière ? Si on lui pose la question, il répondra non », a-t-il analysé.

Peu après, il enfonce le clou : « Peu de mouvement du côté du Portugal. Il faudrait tout de même un peu plus de courses, mais bon, un Ronaldo choisit bien ses moments, il ne peut plus continuer comme ça. Il y a un peu trop d’immobilisme. »

Les propos du commentateur de la NOS provoquent un vif émoi sur X. Des dizaines de téléspectateurs l’accusent de manquer d’objectivité et de nourrir une aversion personnelle à l’égard de Ronaldo.

« C’est très clair : le commentateur déteste Ronaldo. Ne le laissez plus jamais commenter ! », écrit un internaute. Un autre téléspectateur réagit : « Commentaire scandaleux sur la NOS pendant le match Colombie – Portugal. Il est temps que vos commentateurs apprennent à être impartiaux. Je veux simplement profiter des commentaires au lieu d’entendre pendant quinze minutes quelqu’un qui insulte Ronaldo. »

D’autres réactions sont tout aussi tranchées : « Le match a commencé depuis un quart d’heure et ce commentateur ne fait que dénigrer Cristiano Ronaldo. C’est ridicule. C’est déjà très agaçant qu’un commentateur exprime constamment son opinion personnelle, mais un peu de respect serait de mise », écrit un utilisateur.

Un autre a déclaré : « J’ai zappé pendant le match Portugal-Colombie. Un commentateur qui s’acharne sur Ronaldo. Mais c’est quoi ces remarques vraiment scandaleuses ? »

Kenny Romer abonde dans le même sens : « Ce commentateur du match Colombie-Portugal est épuisant. On voit bien qu’Avsaroglu est fan de Messi, mais il devient agaçant de dénigrer Cristiano Ronaldo à chaque fois. » Un autre utilisateur écrit : « Les propos du journaliste de la NOS sur Ronaldo et le Portugal sont insupportables. Il est temps qu’il prenne sa retraite. » Un dernier conclut : « La haine envers Ronaldo de la part de ce petit commentateur de la NOS commence à devenir choquante. »