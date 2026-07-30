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Michel
Jeroen van Poppel

Traduit par

Les téléspectateurs s’en donnent à cœur joie à propos de l’interprète de l’Ajax lors de la conférence de presse de Míchel

Ajax vs Vojvodina
Ajax
Vojvodina
Ligue Conférence, Qualification

L’Ajax s’est qualifié jeudi soir avec autorité pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Conférence grâce à une victoire 4-1 contre le FK Vojvodina, lors de laquelle Oscar Gloukh a été le grand homme du match avec un triplé parfait. Après la rencontre, la première conférence de presse de l’entraîneur Míchel à la Johan Cruijff ArenA s’est révélée assez laborieuse, avec surtout une traduction compliquée de la part de l’interprète présente. Sur X, les téléspectateurs se plaignent massivement de cette femme.

Míchel a ouvert la conférence de presse en espagnol, car il ne se sent pas encore suffisamment à l’aise pour s’exprimer longuement en anglais. La traduction de l’interprète vers le néerlandais a ensuite été particulièrement laborieuse, après quoi l’Espagnol a finalement choisi de répondre lui-même à une partie des questions en anglais. Là aussi, cela s’est visiblement fait dans la difficulté.

La conférence de presse a surtout provoqué beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Sur X, de nombreux téléspectateurs ont exprimé leur frustration face à la traduction, plusieurs utilisateurs estimant que l’interprète n’avait pas une connaissance suffisante du football pour bien retransmettre les explications de Míchel.

« Ils auraient mieux fait d’utiliser Sam van Royen (présentateur de Ziggo Sport, NDLR) comme traducteur. L’interprète a du mal à traduire les explications tactiques », écrit un supporter. Un autre téléspectateur se montre au moins aussi critique : « La prochaine fois, ils devraient laisser cette interprète à la maison. Elle n’y connaît clairement rien au football. »

« Il me semblerait quand même pratique que l’Ajax utilise, pendant une conférence de presse, une interprète qui comprend le jeu. C’est vraiment inadmissible », peut-on lire dans une réaction largement partagée. Un autre supporter écrit : « Interprète affreusement mauvaise à l’Ajax. Si tu te mets à traduire, assure-toi au moins de connaître les termes du football et les postes. »

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Certains téléspectateurs ont au contraire préféré en rire. « Cette conférence de presse me donne un énorme sentiment de malaise », écrit quelqu’un avec des émojis rieurs, tandis qu’un autre remarque avec cynisme : « La conférence de presse se déroule vraiment de manière fluide. » Un autre fan de l’Ajax résume brièvement : « Une interprète qui ne comprend rien au football... Bien joué, l’Ajax. »

Les critiques ont continué à s’accumuler à grande vitesse. « Quelle interprète incroyablement mauvaise pendant la conférence de presse de Míchel », écrit un supporter, tandis qu’un autre se demande tout haut : « Cette interprète maîtrise-t-elle vraiment l’espagnol ? » L’appel à agir rapidement se fait également entendre : « Moi, je remplacerais cette interprète très vite. Elle comprend clairement peu de choses au football et traduit vraiment mal. »

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