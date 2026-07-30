L’Ajax s’est qualifié jeudi soir avec autorité pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Conférence grâce à une victoire 4-1 contre le FK Vojvodina, lors de laquelle Oscar Gloukh a été le grand homme du match avec un triplé parfait. Après la rencontre, la première conférence de presse de l’entraîneur Míchel à la Johan Cruijff ArenA s’est révélée assez laborieuse, avec surtout une traduction compliquée de la part de l’interprète présente. Sur X, les téléspectateurs se plaignent massivement de cette femme.

Míchel a ouvert la conférence de presse en espagnol, car il ne se sent pas encore suffisamment à l’aise pour s’exprimer longuement en anglais. La traduction de l’interprète vers le néerlandais a ensuite été particulièrement laborieuse, après quoi l’Espagnol a finalement choisi de répondre lui-même à une partie des questions en anglais. Là aussi, cela s’est visiblement fait dans la difficulté.

La conférence de presse a surtout provoqué beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Sur X, de nombreux téléspectateurs ont exprimé leur frustration face à la traduction, plusieurs utilisateurs estimant que l’interprète n’avait pas une connaissance suffisante du football pour bien retransmettre les explications de Míchel.

« Ils auraient mieux fait d’utiliser Sam van Royen (présentateur de Ziggo Sport, NDLR) comme traducteur. L’interprète a du mal à traduire les explications tactiques », écrit un supporter. Un autre téléspectateur se montre au moins aussi critique : « La prochaine fois, ils devraient laisser cette interprète à la maison. Elle n’y connaît clairement rien au football. »

« Il me semblerait quand même pratique que l’Ajax utilise, pendant une conférence de presse, une interprète qui comprend le jeu. C’est vraiment inadmissible », peut-on lire dans une réaction largement partagée. Un autre supporter écrit : « Interprète affreusement mauvaise à l’Ajax. Si tu te mets à traduire, assure-toi au moins de connaître les termes du football et les postes. »

Certains téléspectateurs ont au contraire préféré en rire. « Cette conférence de presse me donne un énorme sentiment de malaise », écrit quelqu’un avec des émojis rieurs, tandis qu’un autre remarque avec cynisme : « La conférence de presse se déroule vraiment de manière fluide. » Un autre fan de l’Ajax résume brièvement : « Une interprète qui ne comprend rien au football... Bien joué, l’Ajax. »

Les critiques ont continué à s’accumuler à grande vitesse. « Quelle interprète incroyablement mauvaise pendant la conférence de presse de Míchel », écrit un supporter, tandis qu’un autre se demande tout haut : « Cette interprète maîtrise-t-elle vraiment l’espagnol ? » L’appel à agir rapidement se fait également entendre : « Moi, je remplacerais cette interprète très vite. Elle comprend clairement peu de choses au football et traduit vraiment mal. »