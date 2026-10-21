Lors du match Real Betis - Feyenoord, l’état de la pelouse de l’Estadio La Cartuja a suscité une vive stupéfaction chez les téléspectateurs. Journalistes et supporters l’ont critiqué sur les réseaux sociaux.

Vue d’en haut, la pelouse présente déjà des zones où il ne reste presque plus d’herbe. Mais son mauvais état saute encore davantage aux yeux sous un angle de caméra plus proche du terrain.

Jeroen Kapteijns, journaliste au De Telegraaf, voit littéralement les mottes de gazon voler dans tous les sens. « Quel terrain incroyablement mauvais pour Real Betis-Feyenoord », écrit-il sur X.

« Une surface indigne d’un match de Ligue des champions, poursuit-il. Les mottes de gazon volent dans tous les sens et il y a des zones complètement dégarnies. Aujourd’hui, on ne voit presque plus jamais ça. »

Plusieurs supporters ont eux aussi remarqué que le terrain était loin d’être en bon état. « Le troisième terrain moyen d’un club amateur aux Pays-Bas est encore meilleur que ce champ », écrit Richard sur X. « Le terrain de Telstar était quatre fois meilleur que celui du Betis », ajoute Arjen.

Giovanni van Bronckhorst avait déjà critiqué la pelouse en conférence de presse avant la rencontre. « Ce n’est pas optimal. Lors de nos derniers matches, la pelouse était formidable. Celle-ci l’est moins. Je ne sais pas à quoi c’est dû, mais ce n’est pas le terrain auquel on s’attend au niveau de la Ligue des champions. »

Manuel Pellegrini, l’entraîneur du Betis, avait toutefois une explication. Il a évoqué les nombreux matches disputés à domicile ces derniers temps. « Nous avons un excellent jardinier, alors espérons que le terrain sera vite remis en état. Mais même s’il est en mauvais état, cela nous gêne autant que notre adversaire. »