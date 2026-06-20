Les téléspectateurs néerlandais, frustrés par un problème technique persistant sur la chaîne publique NOS, se tournent vers des diffuseurs étrangers pour suivre les matchs de l’équipe nationale

Samedi soir, les Pays-Bas ont parfaitement lancé leur Coupe du monde face à la Suède. Grâce à deux buts précoces de Brian Brobbey, l’équipe de Ronald Koeman a rapidement mené 2-0 à Houston. Pendant la première mi-temps, les réseaux sociaux ont toutefois davantage commenté la qualité sonore de la retransmission de la NOS que la rencontre elle-même.

Il n’a fallu que cinq minutes à Brobbey pour marquer de son empreinte la rencontre. Après un excellent travail préparatoire de Cody Gakpo, l’attaquant s’est présenté devant le but suédois et a poussé le ballon au fond des filets à bout portant. Un début de rêve pour les Oranje.

Avant même que le match n’atteigne la vingtième minute, Brobbey a de nouveau frappé : bien servi par Denzel Dumfries depuis la droite, il a une nouvelle fois conclu l’action avec sang-froid, offrant aux Néerlandais une avance confortable dès l’entame.

Samedi soir, de nombreux téléspectateurs ont manifesté leur mécontentement concernant la retransmission de la NOS sur NPO 1. « C’est moi ou le son du stade est vraiment trop faible ? L’ambiance me manque un peu », écrit Bianca. Sa plainte n’est pas isolée, d’autres réactions similaires ayant rapidement suivi.

Marleen compare la retransmission à celle des chaînes étrangères : « C’est tellement ennuyeux sur NPO 1. Le bruit du public me manque. » Puis elle ajoute : « C’est déjà mieux sur la chaîne allemande ARD, et sur BBC One, l’expérience est bonne. Là-bas, on entend bien tous ces supporters. »

Un autre internaute renchérit en citant la BBC : « Sur la BBC, on voit et on entend que tout le stade est en ébullition pendant la pause publicitaire. La NOS ne retransmet pas assez l’ambiance. »

« Allez NPO1, réglez ce problème de son », écrit un autre téléspectateur.