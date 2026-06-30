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NEDMARNOS
Jeroen van Poppel

Traduit par

Les téléspectateurs néerlandais et marocains sont, à la mi-temps, furieux contre un seul homme

Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
Coupe du monde

Pays-Bas et Maroc sont à égalité à la mi-temps de ce seizième de finale de la Coupe du monde : 0-0. Les Oranje ont eu du mal à entrer dans le match, mais ont progressivement retrouvé leur rythme avant la pause, tandis que Jan Paul van Hecke s'est illustré par plusieurs duels musclés et une blessure sanglante à la tête.

Sur les réseaux sociaux, l’arbitre brésilien Wilton Pereira Sampaio cristallise les critiques à la mi-temps. De nombreux téléspectateurs estiment qu’il tolère trop le jeu physique des Marocains.

Le premier temps fort remonte à la 25e minute, lorsque Azzedine Ounahi est entré durement sur Van Hecke, le frappant au visage avec son coude. Ronald Koeman a manifesté son agacement sur le bord de la touche, mais Wilton Pereira Sampaio n’a pas sorti de carton, et le VAR est resté muet.

Sur un corner, Van Hecke a ensuite été touché à la tête par le pied de Noussair Mazraoui ; une action jugée malchanceuse par l’arbitre, mais que de nombreux téléspectateurs estiment mériter au moins un avertissement.

Juste avant la mi-temps, l’agacement est revenu sur un corner néerlandais : Brian Brobbey était proche du gardien Yassine Bounou sans, semble-t-il, commettre de faute, mais Sampaio a tout de même sifflé une charge offensive.

Sur les réseaux sociaux, les réactions affluent. « Espérons qu’il y aura un VAR en deuxième mi-temps », écrit un supporter, tandis qu’un autre s’interroge : « Que faut-il faire pour recevoir un carton jaune ? » On peut aussi lire : « L’arbitre a-t-il oublié ses cartons ? » et : « Ce match est un peu trop difficile pour cet arbitre. »

Le traitement infligé à Van Hecke cristallise l’ire des observateurs : « Van Hecke va sortir de ce match comme s’il avait passé 90 minutes dans une machine à laver, et toujours pas la moindre jaune », s’indigne un internaute, tandis qu’un autre constate : « Trois fautes graves sur Van Hecke et rien, strictement rien. »

La séquence Brobbey provoque aussi l’incompréhension : « Un arbitre qui ne siffle que Brobbey et intervient dès qu’il approche, c’est gênant », peut-on lire sur X. Un autre spectateur conclut : « Un arbitre aussi médiocre pour un match aussi important, en phase finale, c’est problématique. »

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