Les téléspectateurs néerlandais et marocains se sont emportés pour la même raison, et en moins d’une minute

Lundi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde face au Maroc, l’équipe des Pays-Bas a été accueillie de manière glaciale à l’Estadio BBVA de Guadalupe, au Mexique. Dès la présentation des joueurs « Oranje » et l’hymne national, des sifflets assourdissants ont retenti. Pendant la rencontre, le moindre ballon touché par les Néerlandais a été accompagné de sifflets assourdissants, au grand dam de nombreux téléspectateurs.

Cette ambiance particulière n’a pas échappé aux téléspectateurs. Dès la première minute, les réseaux sociaux ont été inondés de réactions indignées par les sifflets incessants.

Cette ambiance hostile s’explique en grande partie par la présence massive de supporters mexicains. Au Mexique, la douleur liée à l’élimination controversée face aux Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2014 est toujours vive. À l’époque, les Oranje avaient obtenu un penalty en fin de match à la suite d’un duel avec Arjen Robben, après quoi la phrase désormais emblématique « No era penal » (« Ce n’était pas un penalty ») était devenue un slogan très répandu parmi les supporters de football mexicains.

C’est pourquoi de nombreux supporters locaux semblent se ranger du côté du Maroc ce lundi soir. Des supporters marocains sont également présents et se font clairement entendre.

Sur X, l’agacement domine : de nombreux téléspectateurs jugent ces sifflets incessants antisportifs et gênants, estimant qu’ils ternit l’image d’un match de Coupe du monde.

« Quelle ambiance épouvantable dans le stade. Indigne d’un match de Coupe du monde », écrit Diego. Claudia se demande à haute voix : « Ils ne vont tout de même pas passer tout le match à siffler et à hurler ? C’est tellement puéril et antisportif. »

Emily abonde dans le même sens : « Les sifflets hostiles ont recommencé. C’est puéril. »

« Super, ce public là-bas », ironise un internaute. Serge dénonce lui aussi ce comportement et remarque que « les sifflets incessants à l’encontre de l’adversaire » sont à nouveau au centre de l’attention.



