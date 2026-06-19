Les téléspectateurs en ont assez d’un joueur en particulier lors du match États-Unis - Australie

Sur le réseau social X, l’arbitre Felix Zwayer et son équipe sont pointés du doigt. Lors de la rencontre États-Unis – Australie, remportée 2-0 par les Américains, il aurait pris plusieurs décisions contestées.

Les États-Unis ont pris les devants dès la première période grâce à un csc de Cameron Burgess et à une tête du latéral Alex Freeman, se qualifiant ainsi pour le deuxième tour de la Coupe du monde.

En première période, Sebastian Berhalter aurait touché le ballon de la main lors d’un duel aérien avec Nestory Irankunda, mais l’arbitre, après consultation du VAR, a estimé que la balle n’avait pas franchi la ligne et a refusé de siffler penalty.

Plus tard, Connor Metcalfe est déséquilibré par Tyler Adams après une tête en retrait d’Irankunda ; l’Américain marche même sur la cheville de l’Australien, sans que la VAR ne prescrive de sanction supplémentaire.

Les Socceroos ont certes perdu, mais de nombreux téléspectateurs estiment qu’ils méritaient au moins deux penalties. « Je hallucine ou l’Australie aurait dû avoir deux penaltys à ce stade ? », s’interroge un internaute. « Le VAR a peur de Donald Trump », lance un autre.

« Cet arbitre allemand a déjà été suspendu pour match truqué, on comprend tout de suite pourquoi », ajoute un autre. Les critiques à l’encontre de Zwayer affluent sur X. « L’arbitre commence à prendre des décisions assez douteuses en faveur de l’une des deux équipes. Je serai curieux de voir, si les États-Unis se qualifient, s’il s’agit d’une coïncidence ou si cela devient une “tendance”. »

D’autres internautes estiment que « c’est une honte » ou que « cet arbitre de quartier n’a pas le niveau ». Enfin, Zwayer a dû quitter la pelouse quelques instants en fin de match, victime de crampes.