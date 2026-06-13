Les téléspectateurs du Mondial pointent une situation « suspecte » et s’interrogent : « Pourquoi la NOS ne l’affiche-t-elle pas à l’écran ? »

La Suisse a ouvert le score dès l’entame de la rencontre face au Qatar samedi soir, mais sur les réseaux sociaux, le débat a surtout porté sur les circonstances menant au penalty transformé par Breel Embolo. L’attaquant a convertit la sentence après une faute du gardien Mahmud Abunada sur Remo Freuler. Toutefois, de nombreux téléspectateurs ont estimé que la situation méritait davantage de clarté, notamment concernant une possible position de hors-jeu.

Après treize minutes de jeu, l’arbitre désignait le point de penalty après que le gardien Mahmud Abunada a fait trébucher le Suisse Remo Freuler. Le VAR a ensuite examiné un éventuel hors-jeu de ce dernier au moment où Embolo lui adressait une passe de la tête.

Cette décision a surpris de nombreux téléspectateurs, d’autant que la marge semblait faible. Pourtant, ni l’animation 3D, ni le moindre ralenti convaincant de la phase de hors-jeu n’a été diffusé dans les minutes suivantes.

« Pourquoi ne montrent-ils pas d’image claire indiquant s’il y avait hors-jeu ou non avant ce penalty ? », s’interroge un spectateur. Un autre a écrit : « D’habitude, ils montrent une animation 3D pour indiquer s’il y a hors-jeu ou non. C’est très étrange qu’ils ne le fassent pas cette fois-ci. »

D’autres n’ont pas compris l’explication donnée : « Je n’ai pas vu de ralenti, mais j’ai vraiment pensé à un hors-jeu », tandis qu’un autre, cynique : « Super, ce ralenti pour voir qu’il n’y a pas de hors-jeu ? »

L’attaquant suisse a transformé la sentence avec sang-froid dans le coin du but, offrant à la Nati une avance méritée de 0-1 après dix-sept minutes au Levi’s Stadium de Santa Clara.



