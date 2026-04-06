Lundi soir, lors d'un match décevant pour la deuxième place, Naples a pris le dessus sur l'AC Milan. Un seul sursaut de Matteo Politano a suffi pour remporter la victoire : 1-0. Mais pour les téléspectateurs de Ziggo Sport, ce n'était pas le match qui comptait, mais le co-commentateur Wim Kieft.

Au cours d'une première mi-temps médiocre, les occasions franches se sont faites rares. C'est par l'intermédiaire de Strahinja Pavlovic que Milan a donné le premier coup de semonce, puis, juste avant la pause, Scott McTominay a tenté sa chance avec un spectaculaire retourné. Les deux tentatives sont passées à côté du but.

Après la pause également, les deux équipes semblaient surtout vouloir éviter la défaite. Christopher Nkunku s'est retrouvé en position favorable, mais a mis trop de temps à conclure. De l'autre côté, Kevin De Bruyne a mis à l'épreuve les réflexes de Mike Maignan, qui se sont avérés excellents.

Dans la dernière demi-heure, Milan a fait entrer Santiago Gimenez. Tout semblait indiquer que le score resterait nul, mais il n'en fut rien. Après un dégagement maladroit de Koni De Winter, Politano a frappé : 1-0. Dans les dernières minutes, Naples a fermé le jeu, avec l'entrée en jeu de Sam Beukema.

Sur X, les commentaires de Kieft ont suscité une irritation constante tout au long du match. Il respirait bruyamment dans le micro, ce qui a rendu l’expérience désagréable pour les téléspectateurs de Ziggo Sport. Des dizaines de téléspectateurs agacés se sont manifestés sur X.

« Ziggo, quand allez-vous enfin faire attention à cette respiration haletante de Wim Kieft pendant ses commentaires ?! C'est non professionnel. C'est agaçant. Faites quelque chose », peut-on lire dans un commentaire. « Quelqu'un peut-il dire à Kieft d'enlever le micro de son nez ? », écrit un autre. « Personne ne peut l'appeler ? »

« On entame la deuxième mi-temps et on continue joyeusement avec les halètements et les claquements de langue de Wim Kieft », ajoute un autre, qui en a lui aussi assez. « Après 35 minutes de Naples-Milan, j'abandonne, ça me rend complètement dingue d'entendre Wim Kieft respirer si fort dans le micro. Son nez a probablement un peu souffert au fil des ans. »