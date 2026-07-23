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Les téléspectateurs de Vojvodina - Ajax sont immédiatement tous exaspérés par exactement la même chose

Vojvodina vs Ajax
Vojvodina
Ajax
Ligue Conférence, Qualification

Ajax prend certes très rapidement l’avantage face au FK Vojvodina jeudi soir, lors des tours préliminaires de la Conference League, mais de nombreux supporters amstellodamois sont malgré tout exaspérés. La réalisation ne semble en effet pas au courant du logo actuel.

Ajax est revenu, à partir de la saison 2025/2026, à l’ancien logo du club, celui qu’il utilisait jusqu’en 1991. Ce retour a eu lieu à l’occasion du 125e anniversaire de l’Ajax et répondait aussi à un souhait de longue date de nombreux supporters. Avec cet ancien logo, le club voulait souligner le lien avec sa riche histoire, sa tradition et son propre ADN ajaxien.

La réalisation ne semble toutefois pas en être informée, puisque l’ancien logo précédent des Amstellodamois est utilisé en permanence lors de la diffusion des ralentis. Les supporters l’ont immédiatement remarqué et en sont extrêmement irrités.

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