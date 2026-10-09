Ruben van Bommel a de nouveau provoqué une vive polémique vendredi soir, lors du match à domicile du PSV contre le sc Heerenveen. L’attaquant du PSV a violemment touché le défenseur Sam Kersten au visage avec son pied à la 32e minute, mais s’en est sorti sans carton. Sur les réseaux sociaux, plusieurs spectateurs ont réagi avec colère à la décision de l’arbitre Joey Kooij.

L’incident s’est produit après un long dégagement du gardien du PSV, Matej Kovár. Van Bommel a levé le pied en direction du ballon, tandis que Kersten tentait de l’écarter de la tête. Le joueur du PSV a complètement manqué le ballon et a touché en plein visage le défenseur de Heerenveen.

Kersten s’est écroulé au sol en se tenant de douleur et a eu besoin de soins médicaux. Kooij a bien accordé un coup franc à Heerenveen, mais a décidé de ne pas sanctionner Van Bommel d’un carton jaune ou rouge. En raison de la nouvelle règle, Kersten a donc dû rester une minute de plus sur le bord du terrain après son traitement.

La décision de Kooij suscite une grande indignation sur les réseaux sociaux. « Van Bommel tire en plein dans le visage de quelqu’un, ne touche pas le ballon et n’a rien. C’est déjà la deuxième fois cette saison qu’il échappe au rouge. Combien de fois Van Bommel va-t-il encore s’en sortir comme ça ? Honteux ! », écrit un spectateur en colère sur X.

Fait marquant, Joey Veerman, qui joue désormais au Borussia Dortmund, avait lui bien reçu un carton rouge plus tôt cette saison pour une action similaire. Lors du Trophée Johan Cruyff face à l’AZ, l’ancien milieu du PSV avait touché Mexx Meerdink à la tête avec ses crampons.

Un autre spectateur rappelle un précédent incident : « Quand on voit à quelle fréquence Van Bommel percute quelqu’un, cela ne peut pas avoir été accidentel dans le cas de Bouwman. »

Il est évidemment fait référence à la faute très commentée de Van Bommel lors du choc de championnat entre l’Ajax et le PSV (1-3) du 5 septembre. À la 80e minute, l’attaquant était intervenu très durement sur le défenseur de l’Ajax Aaron Bouwman, qui allait jouer le ballon de la tête. À l’époque, l’arbitre Sander van Eijk n’avait sanctionné le choc que d’un carton jaune.







