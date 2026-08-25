Xavi Hernández a été présenté mardi après-midi comme le nouveau sélectionneur des Pays-Bas. Lors de sa première conférence de presse dans cette fonction, une chose saute immédiatement aux yeux des observateurs : selon beaucoup, l’Espagnol parle très bien anglais, ce qui ne tarde pas à susciter des comparaisons avec l’entraîneur de l’Ajax, Míchel Sánchez.

Le journaliste de De Telegraaf Jeroen Kapteijns remarque lui aussi la différence. « Le nouveau sélectionneur Xavi Hernández s’exprime en tout cas bien mieux en anglais que l’entraîneur de l’Ajax, Míchel. C’est assurément un gros plus dans la communication », écrit-il sur X.

Un autre spectateur constate également que Xavi a peu de difficultés avec la langue : « Les journalistes ont plus de mal avec leur anglais que Xavi. »

Au-delà de sa maîtrise de l’anglais, l’attitude du nouveau sélectionneur fait aussi immédiatement forte impression. « Xavi dégage tout de suite une présence, c’est bien à voir », écrit William-James sur X.

Xavi entame sa conférence de presse en soulignant son lien avec les Pays-Bas. « Comme vous le savez, j’ai beaucoup de liens avec ce pays. Mon sentiment aujourd’hui, c’est que je vais à l’université du football. J’ai beaucoup appris au cours de ma carrière de joueur et d’entraîneur », a déclaré le Catalan.

Le sélectionneur affiche ensuite sa confiance envers l’actuelle génération néerlandaise. « Personnellement, je crois énormément en cette génération. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de talents, mais le plus important pour moi est de créer une équipe, un groupe et une grande famille, afin que nous puissions bien rivaliser. »

Xavi ne laisse pas non plus de place au doute concernant le style de jeu qu’il souhaite mettre en place. « Sur le plan footballistique, nous voulons être une équipe très courageuse, dominer le match et prendre l’initiative avec le ballon. En même temps, notre objectif est de montrer à tout le monde une équipe avec de la passion, du désir et de l’ambition. C’est très important pour moi en tant qu’entraîneur. »







