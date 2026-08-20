Les supporters de l’Ajax en ont complètement assez de Steven Berghuis après 45 minutes de jeu contre le FC Sion. L’ailier de l’Ajax est vivement pris à partie sur internet. Le vétéran s’est aussi fait réprimander par Julian Brandt, après avoir choisi de frapper lui-même sur une contre-attaque dangereuse.

Berghuis était de nouveau titulaire jeudi soir en Suisse. L’ailier droit de l’Ajax a frappé pas moins de six fois au cours du premier acte, mais une seule de ces tentatives a trouvé le cadre.

L’un de ces tirs a été tenté par l’ancien joueur notamment de l’AZ, du FC Twente et de Feyenoord alors que Brandt était mieux placé. Le milieu allemand a clairement fait savoir qu’il aurait aimé recevoir le ballon.

Sur internet, les réactions à la prestation de Berghuis ne sont pas tendres. « Le jour où Berghuis partira, ce sera le jour où l’on sortira le drapeau », réagit quelqu’un. « Berghuis n’y arrive vraiment plus. La seule chose qu’il fait, c’est rater ses centres et tirer 10 fois par mi-temps à côté ou au-dessus… », affirme un autre.

« Il faut sortir Berghuis maintenant, avant la pause. Juste pour envoyer un signal. Prends ta retraite », écrit un autre supporter de l’Ajax. « Berghuis tire 30 fois et zéro entre les poteaux », peut-on encore lire.