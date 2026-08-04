Si la première période d’Olympiakos - NEC n’est pas vraiment séduisante, l’équipe de Dick Schreuder tient néanmoins assez bien son adversaire en respect. Selon les supporters de Nimègue, c’est principalement grâce à un homme : Darko Nejasmic.

Le milieu défensif intervient à plusieurs reprises de brillante manière et se montre ainsi d’une énorme valeur pour sa défense à trois. « Nejasmic est tellement important », constate aussi le commentateur de Ziggo Sport Wytse van der Goot après un tacle crucial du Croate à la 26e minute.

« À plusieurs reprises déjà, il a été extrêmement important dans sa manière de combler les espaces », poursuit Van der Goot. « Nejasmic est constamment bien placé, pour éviter le danger avant que cela ne devienne vraiment dangereux. »

Les supporters du NEC sont eux aussi dithyrambiques au sujet de Nejasmic et espèrent donc que le directeur technique Carlos Aalbers prolongera à toute vitesse son contrat, qui expire l’été prochain. « Rouvrez-le et prolongez-le de 3 ans svp. Quelle classe », peut-on lire.

« Un contrat à vie, s’il vous plaît », en rajoute même un autre. « Ce Nejasmic est un sacré poison à NEC. Quelle bête », réagit un autre.

Par ailleurs, Nejasmic ne se fait pas remarquer positivement uniquement auprès des supporters du NEC, puisque des fans de l’Ajax se manifestent eux aussi en masse sur les réseaux sociaux. Jordi Cruijff, le directeur technique, est ainsi poussé à se renseigner immédiatement sur le milieu récupérateur. « Il doit devenir notre nouveau numéro 6 ! », peut-on lire.

Les statistiques de la première période soulignent l’excellente impression laissée par Nejasmic. Avant la pause, il a ainsi remporté tous ses duels individuels et signé pas moins de 10 actions défensives réussies.