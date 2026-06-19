Les téléspectateurs américains sont perplexes et, pendant la rencontre face à l’Australie, se ruent soudainement sur Google pour rechercher un seul mot

À la mi-temps de leur match de Coupe du monde face à l’Australie, les États-Unis mènent confortablement 2-0. Dans les dernières minutes du premier acte, l’attention s’est toutefois portée autant sur le jeu que sur le règlement. Selon Google Trends, les Américains ont massivement recherché le terme « offside », soit « hors-jeu », durant la rencontre.

Ce pic d’intérêt s’est produit après le deuxième but américain. À la 43^e minute, Alex Freeman avait d’abord marqué de la tête pour porter le score à 2-0, mais l’arbitre assistant avait immédiatement levé son drapeau pour signaler une position de hors-jeu. Le but semblait donc initialement refusé.

L’action est partie d’un coup franc tiré par Antonee Robinson, repris de la tête par Sergiño Dest à l’entrée de la surface, puis dévié vers le haut par un défenseur. Freeman, le plus prompt, a coupé la trajectoire d’une tête à bout portant.

Après consultation de la VAR, l’arbitre a toutefois validé la réalisation : Freeman n’était pas hors-jeu au moment où il a reçu le ballon, contrairement à son coéquipier Folarin Balogun, non impliqué dans l’action.

Cette séquence a semé le doute chez les téléspectateurs américains, qui ont alors massivement consulté Google pour comprendre la notion de « hors-jeu », comme l’attestent les données de la plateforme.

Cette réalisation a récompensé une première période dominée par les États-Unis. Sous les ordres de Mauricio Pochettino, les Américains ont pressé haut d’emblée et ont constamment mis les Australiens sous pression. Les Socceroos, incapables de se dégager, ont rapidement concédé l’ouverture du score sur un csc de Cameron Burgess.







