Dès les premières minutes de la rencontre entre Heracles Almelo et l’Ajax, les téléspectateurs ont manifesté leur agacement. Les réseaux sociaux se sont rapidement remplis de plaintes concernant les maillots, jugés quasi indifférenciables à l’écran.

Le sentiment est unanime chez les supporters et les téléspectateurs neutres : ce choix de tenues provoque la confusion. L’association du maillot domicile noir et blanc d’Heracles et du troisième maillot crème de l’Ajax est jugée malheureuse.

« D’après la KNVB, le maillot extérieur bleu de l’Ajax manquait de contraste avec la tenue noir et blanc de l’Heracles », explique l’association de supporters Ajax Life sur X, avant d’ajouter ironiquement : « Heureusement, la couleur du troisième maillot se distingue bien ! »

Sur X, les téléspectateurs expriment massivement leur frustration. Maris écrit ainsi : « Ils auraient pu mettre d’autres maillots. »

Un autre internaute s’interroge : « Qui a imaginé ça ? Du blanc et du blanc. »

Stefanovic abonde dans ce sens et remarque : « Ces maillots chez #HerAja se ressemblent quand même beaucoup trop. »

Avec ironie, Phyllis résume : « Bien vu, du blanc contre du crème 🙄. »

D’autres internautes préfèrent en rire : Mika024 lance ironiquement « Super choix de tenues ! », tandis que Tim, jouant sur la confusion des couleurs, commente : « Un daltonien voit la même chose que nous concernant les maillots #heraja. »

Enfin, Mouzzi résume le problème en quelques mots : « Belle combinaison de couleurs, il faut vraiment bien regarder pour distinguer qui est qui. »