Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le Bayern Munich pourrait arborer une tenue totalement nouvelle lors de la prochaine saison de Ligue des champions.

Selon le site spécialisé dans les fuites de maillots Footy Headlines, le club le plus titré d’Allemagne devrait disposer la saison prochaine d’un maillot spécial pour les compétitions européennes, destiné à être porté exclusivement en Ligue des champions.

Ce maillot serait principalement noir, avec quelques touches dorées. Les photos divulguées montrent notamment que l’écusson du club et le logo Adidas seraient dorés.

De quoi faire à nouveau réagir les groupes de supporters actifs du Bayern. Les supporters du club le plus titré d’Allemagne militent depuis de nombreuses années avec vigueur pour des maillots rouges et blancs. Les maillots extérieurs ou de rechange colorés suscitent traditionnellement des critiques. L’association de noir et de doré apparemment prévue devrait donc elle aussi provoquer une levée de boucliers.

Publicité Publicité

Cette saison, le maillot domicile est rouge et le maillot extérieur blanc. Les Munichois ont également déjà joué avec un troisième maillot violet et une version multicolore pour l’Oktoberfest.