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Oliver Edvardsen n'a guère impressionné les supporters de l'Ajax dimanche après-midi. L'attaquant a livré une entrée en jeu catastrophique lors du Klassieker face au Feyenoord (1-1) et essuie une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux. L'entraîneur Míchel Sánchez est lui aussi pris pour cible, pour avoir laissé Abdellah Ouazane sur le banc pendant toute la rencontre.

L'Ajax avait pourtant très bien commencé à De Kuip, où Julian Brandt avait ouvert le score dès la quatrième minute sur une passe de Steven Berghuis. Quelques minutes plus tard, Luciano Valente égalisait en profitant d'une mauvaise passe du milieu allemand.

Les Amstellodamois ont beaucoup souffert face au Feyenoord après la pause et pouvaient remercier Maarten Paes d'avoir empêché les Rotterdamois de prendre l'avantage. Le gardien a repoussé un penalty de Nacho Ferri après un peu plus d'une heure de jeu, puis Míchel a effectué son dernier changement à la 74e minute.

L'entraîneur espagnol a fait sortir Brandt pour faire entrer Edvardsen. Cette décision a aussitôt surpris les supporters de l'Ajax, qui auraient préféré voir Ouazane saisir sa chance à De Kuip.

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Edvardsen n'a ensuite rien fait pour donner raison à son entraîneur. Le Norvégien a gâché une contre-attaque prometteuse de l'Ajax avec un contrôle catastrophique, avant d'envoyer un ballon directement en touche peu après.

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« Comment peut-on rater son contrôle à ce point dans une telle situation ? Ouazane en aurait fait quelque chose », écrit un supporter frustré sur X. Un autre spectateur se montre particulièrement sévère envers l'attaquant : « Edvardsen est vraiment une parodie de joueur de l'Ajax. »

Sur Ajax Showtime aussi, les réactions négatives à l'entrée en jeu du Norvégien affluent. « Edvardsen est en passe de signer la pire entrée en jeu de la saison, après celle d'Amrabat contre Twente », peut-on notamment lire.

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Le fait que Míchel disposait encore d'un joueur doué techniquement en la personne d'Ouazane ne fait qu'accroître la frustration de nombreux supporters. « Je n'arrive vraiment pas à comprendre qu'il n'ait pas fait entrer Ouazane. Ils se fatiguent, tu as besoin d'un exploit individuel devant et tu fais entrer Edvardsen, un joueur besogneux », écrit un supporter de l'Ajax.

De nombreux supporters ont le sentiment que Míchel, par ses changements, s'est contenté d'un point à Rotterdam. « Maintenant, Edvardsen plutôt qu'Ouazane. Cet entraîneur ne veut pas gagner aujourd'hui », lit-on sur X, tandis qu'un autre écrit : « Je n'accepterais jamais qu'on préfère Edvardsen à Ouazane. »

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Sur Ajax Showtime également, les supporters se demandent pourquoi le jeune talent n'a pas eu de temps de jeu dans le Klassieker. « Qu'a donc fait Ouazane de mal pour ne pas entrer en jeu ? », s'interroge un fan.