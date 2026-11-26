Partager Suivez GOAL sur Google

Le piston de l’AS Rome Wesley Franca a publiquement appelé l’attaquant du Real Madrid Endrick à le rejoindre cet hiver. Alors que l’AC Milan est également fortement lié au Brésilien, Wesley fait tout pour peser sur la décision de son compatriote avant le mercato de janvier.

Publicité

Wesley tente de convaincre Endrick de rejoindre l’AS Rome

Wesley a décidé d’intervenir personnellement dans la course à la signature de l’attaquant du Real Madrid Endrick . Au micro de TNT Sports Brazil, le défenseur a confirmé avoir directement encouragé son compatriote à rejoindre l’AS Rome cet hiver.

Cette révélation est intervenue juste après le match nul 2-2 de l’AS Rome contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Alors qu’un départ d’Endrick du Real Madrid en janvier est largement évoqué, Wesley tente activement de faire pencher la balance en faveur de son club actuel.

Ce que Wesley a dit à son compatriote brésilien

Wesley n’a pas hésité à évoquer ses efforts pour convaincre Endrick lors de son entretien d’après-match. Il a assuré que l’attaquant serait chaleureusement accueilli dans le vestiaire et par les supporters s’il choisissait l’AS Rome.

« J’ai dit à Endrick de venir à l’AS Rome, a révélé Wesley. C’est lui qui décidera, mais il sait que les supporters l’adoreraient ici et que ses coéquipiers l’accueilleraient avec plaisir. »

Publicité Publicité

L’AS Rome face à une forte concurrence en Serie A

Obtenir la signature d’Endrick ne sera pas simple pour l’AS Rome, car l’attaquant suscite beaucoup d’intérêt en Serie A. L’AC Milan, autre club du championnat italien, fait également partie des sérieux prétendants pour recruter le joueur du Real Madrid cet hiver.

Related Topics

Selon les informations rapportées, les deux clubs italiens étudient des formules financières très différentes pour conclure un accord. De récents articles indiquent que l’AS Rome souhaite obtenir Endrick en prêt jusqu’à la fin de la saison.

L’AC Milan pourrait en revanche être disposé à investir massivement pour recruter définitivement le Brésilien. Les montants évoqués se situent entre 60 et 70 millions d’euros, ce qui souligne l’ampleur du défi financier auquel l’AS Rome est confrontée dans ce dossier.

Publicité

Une décision importante attend Endrick en janvier

À l’approche du mercato de janvier, tous les regards se tournent désormais vers la réaction d’Endrick et du Real Madrid face à l’intérêt grandissant venu d’Italie. L’AS Rome et l’AC Milan lui offrent deux perspectives distinctes, et l’attaquant devra faire un choix majeur pour son avenir immédiat.