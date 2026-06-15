Les supporters japonais ont une nouvelle fois fait honneur à leur réputation à l’issue du match de Coupe du monde contre les Pays-Bas. Après le coup de sifflet final, ils ont pris le temps de ramasser leurs déchets, les rangeant dans des sacs qu’ils avaient eux-mêmes apportés. Ce geste, rare sur la scène internationale, a été largement relayé par les médias.

Une pratique peu courante chez les autres publics, mais parfaitement normale pour les fans nippons, qui considèrent évident de quitter leur tribune impeccable.

Dimanche soir, à l’AT&T Stadium d’Arlington (Texas), la scène s’est reproduite : après l’égalisation tardive de Daichi Kamada et l’obtention d’un précieux point, les fans ont patienté quelques instants, puis, sacs-poubelles en main, ils ont soigneusement ramassé leurs déchets.

« C’est notre culture », explique une supportrice japonaise à la chaîne sociale de la FIFA, qui a filmé la scène et récolté des dizaines de milliers de « likes ». « C’est une question de respect pour tout : les joueurs, les autres supporters et le stade. »

« Nous sommes honorés d’être ici. Nous ne voulons pas mettre le bazar et laisser les choses en l’état. Je pense que c’est la raison pour laquelle nous faisons cela », explique la supportrice avec un grand sourire.

Les fans nippons apportent leurs propres sacs-poubelles pour animer les tribunes pendant la rencontre, puis les utilisent pour tout nettoyer avant de partir.

Les images montrent même un supporter en fauteuil roulant participant à l’effort collectif. Prochaine étape : l’Estadio BBVA de Monterrey, où le Japon défiera la Tunisie le 21 juin, avec une pelouse qui devrait à nouveau être laissée impeccable.