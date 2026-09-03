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Les supporters font l'événement : une vague de colère chasse le directeur sportif d'Al Ahly

Mercato
Al Ahli vs Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le Raja a connu d'importants changements dernièrement

Les supporters d'Al-Ahli ont fait l'événement dans le football saoudien au cours des dernières heures, après avoir déclenché une fronde qui a fini par écarter le directeur sportif portugais Rui Pedro de son poste.

Le journaliste saoudien Walid Saïd a affirmé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site « X », que la direction d'Al-Ahli avait décidé de résilier le contrat du directeur sportif Rui Pedro.

Cette décision intervient quelques heures après le lancement par les supporters d'Al-Ahli d'une campagne de colère, réclamant le limogeage de Rui Pedro de son poste, en raison de sa mauvaise gestion du dossier des recrutements durant l'actuelle période des transferts estivaux.

La fronde des supporters d'Al-Ahli a débuté lors du recrutement du milieu de terrain ukrainien Artem Bondarenko en provenance du Shakhtar, les supporters s'étant opposés à sa venue au motif qu'il n'était pas au niveau, d'autant plus qu'il devait remplacer l'Ivoirien Franck Kessié.

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La colère s'est accentuée après l'apparition d'informations indiquant qu'Al-Ahli était proche de recruter le Français Baby Cabral, milieu de terrain de Monaco, bien qu'il n'ait disputé que 114 minutes avec le club français la saison dernière.

Les supporters ont accusé le directeur sportif portugais de gaspiller les ressources du club, d'autant plus que les rapports ont confirmé qu'Al-Ahli débourserait 12 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur d'origine sénégalaise, alors que sa valeur marchande n'est que de 1,2 million d'euros.

Al-Ahli a connu une série de faux pas durant l'actuel mercato, s'étant séparé de sa star algérienne Riyad Mahrez, ainsi que de Kessié, et ayant échoué à conserver son ancien entraîneur allemand Matthias Jaissle, qui s'est dirigé vers l'entraînement de Newcastle United.

Il convient de rappeler que Rui Pedro occupait le poste de directeur sportif à Al-Ahli depuis octobre dernier, après avoir occupé le même poste au club portugais de Benfica entre 2021 et 2025.

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