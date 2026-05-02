Les supporters du Real Madrid sont furieux contre Kylian Mbappé après la diffusion d'images en provenance d'Italie : « La pire chose qui soit arrivée au club »

Kylian Mbappé a provoqué un vif agacement parmi les supporters du Real Madrid. Alors que ses coéquipiers entrent dans la phase décisive de la saison, la star française a été soudainement aperçue vendredi dans la ville italienne de Cagliari.

Des images diffusées par Sky Sport le montrent quittant une terrasse et montant dans un taxi, en compagnie de son amie, l’actrice espagnole Ester Expósito.

Une autre image le montre attablé avec l’actrice dans ce qui semble être le même établissement.

En début de semaine, le Real Madrid a annoncé que Mbappé souffrait d’une blessure aux ischio-jambiers, l’éloignant temporairement des terrains.

Cette escapade suscite l’incompréhension des supporters madrilènes. « Alors que ses coéquipiers se donnent à fond dans la dernière ligne droite de la saison, le joueur le mieux payé de l’équipe s’en fiche complètement », écrit un internaute sur X.

Un autre supporter tweete : « Il se fiche complètement de ce club. Deux saisons sans trophées et souvent de soi-disantes blessures pour pouvoir partir en vacances. Le pire qui soit jamais arrivé à ce club. »

Éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich, le club merengue doit encore disputer cinq rencontres de Liga. Il pointe à onze points du leader, le FC Barcelone, et compte neuf unités d’avance sur le troisième, Villarreal. Autrement dit, la deuxième place semble désormais actée pour les Madrilènes.