Les supporters du Real Madrid ont adressé un message particulièrement blessant à Kylian Mbappé lors de son retour contre le Real Oviedo

Kylian Mbappé a connu jeudi soir un retour des plus difficiles au Real Madrid. La superstar, de retour après une blessure, a été accueillie par une salve de sifflets lorsqu'elle est entrée sur le terrain contre le Real Oviedo, et les supporters du Real Madrid se sont mis à siffler à chaque fois qu'elle touchait le ballon.

Absent plusieurs semaines en raison d’une blessure musculaire, l’attaquant français avait retrouvé le groupe madrilène pour la rencontre face à Oviedo et avait fait son entrée à la 68e minute en remplacement de Gonzalo García. Dès son apparition sur la pelouse, puis à chaque touche de balle, il a été accueilli par une bronca assourdissante dans un Bernabéu peu enclin à lui laisser le bénéfice du doute.

Selon plusieurs sources, les socios en ont assez de son attitude de star et une pétition en ligne réclamant son exclusion du club a déjà recueilli plusieurs millions de signatures.

Malgré ses 41 buts marqués en 41 matchs avant cette rencontre, il est pointé du doigt comme le principal responsable des maux du club.

Le club a été éliminé de la Ligue des champions et a dû céder le titre de champion d’Espagne au FC Barcelone, battu 2-0 dimanche dernier lors du Clásico.

Selon plusieurs sources, il entretiendrait des relations tendues avec plusieurs coéquipiers, notamment Vinícius Júnior et Jude Bellingham.

Blessé ces dernières semaines, il s’est en outre rendu en Sicile pendant sa convalescence, un voyage mal perçu par les supporters madrilènes.

Enfin, selon The Athletic, Mbappé aurait récemment éclaté de colère à l’entraînement contre un adjoint d’Álvaro Arbeloa, l’accusant d’avoir signalé un hors-jeu lors d’une opposition interne.

Selon Marca, Mbappé percevrait 35 millions d’euros par an au Real Madrid, primes comprises. Des supporters merengues estiment qu’il ne s’investit pas assez pour le club au regard de son salaire.