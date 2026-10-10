Après 13 minutes, des avions en papier, des boulettes de papier et des balles rebondissantes ont afflué en grande quantité des tribunes en direction du terrain. Les supporters du Rayo Vallecano ont ainsi exprimé leur mécontentement envers la direction du club.

« Presa, vete ya ! », pouvait-on lire sur des pancartes brandies par les fans. Raul Martin Presa est le président du Rayo, le message signifiait : « Va-t’en maintenant ! » ou « Disparais maintenant ! ».

L’arbitre Jose Maria Sanchez a d’abord interrompu le match pendant quelques minutes, durant lesquelles les équipes du Rayo et de l’Athletic Bilbao, mené par l’ancien entraîneur du BVB Edin Terzic, sont restées dans la zone intérieure du Campo de Futbol de Vallecas pendant que les stadiers débarrassaient la pelouse des objets.

Mais quelques minutes seulement après la reprise de la rencontre, la procédure s’est répétée alors que le score était de 0-0. Sanchez a de nouveau dû interrompre le match et a décidé, après avoir consulté les capitaines des deux équipes et les officiels, de l’arrêter définitivement.

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Quels griefs les supporters du Rayo Vallecano expriment-ils ?

Un communiqué de la scène des supporters organisés du club madrilène, publié sur X après l’interruption définitive du match, a expliqué la protestation contre la direction du club autour de Presa et contient de nombreuses accusations. Les événements de Vallecas seraient l’expression d’années de mécontentement quant à l’état des installations, à la direction du club et au conflit autour de la concession du stade, qui a conduit l’équipe à devoir disputer ses premiers matches à domicile à Butarque, indique le communiqué.

Contexte : en juillet, le ministère de la Culture, du Tourisme et du Sport a décidé que le Rayo devait délocaliser les trois premiers matches de la nouvelle saison de Liga dans un autre stade, en raison de graves manquements à la sécurité de son enceinte habituelle.

Dans leur texte, les supporters parlent ensuite d’une situation « intenable » et annoncent d’autres mesures : « Les supporters du Rayo ne laisseront pas faire cela. »

Les deux équipes ont connu un début de saison mitigé. Le Rayo occupe la 13e place avec deux victoires, deux nuls et trois défaites. Terzic et Bilbao restaient sur quatre matches sans défaite (2V, 2N). Les Basques (actuellement 10es) avaient perdu leurs deux premiers matches.