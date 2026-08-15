Les supporters du PSV tirent une conclusion très douloureuse : « Notre plus gros flop de tous »

Le PSV est rentré aux vestiaires avec un avantage de 0-1 contre l’Excelsior, mais sur les réseaux sociaux, le mécontentement est grand chez les supporters du club d’Eindhoven. Paul Wanner, surtout, est la cible des critiques des supporters du PSV.

Ruben van Bommel a inscrit l’unique but de la première période après seulement cinq minutes. L’ouverture du score est justement arrivée après une énorme occasion pour Wanner. Joey Veerman a lancé le milieu de terrain de vingt ans seul vers le but grâce à une magnifique passe en profondeur, mais Wanner a mis trop de temps et a tiré sur le gardien Stijn van Gassel. Van Bommel a ensuite repris le rebond avec sang-froid.

Dans le reste de la première mi-temps, Wanner a lui aussi peu convaincu. « Wanner est le plus gros flop du recrutement », écrit un supporter, tandis qu’un autre juge sévèrement : « Ce que fait Wanner sur cette action montre en un seul geste tout ce qui lui manque. » Un autre supporter se montre encore plus direct : « Paul Wanner, quel match terriblement mauvais tu fais. »

Les appels à voir Kodai Sano entrer deviennent donc de plus en plus insistants. Le Japonais, recruté cette semaine en provenance de NEC et qui débute sur le banc contre l’Excelsior, est désigné par plusieurs supporters comme le remplaçant idéal : « Sano à la place de Wanner, s’il vous plaît ! »

Le PSV a payé environ quinze millions d’euros pour Wanner l’an dernier. « Le Bayern nous a arnaqués avec Wanner », entend-on chez les supporters. Un autre fan se séparerait bien de l’international autrichien aux sept sélections : « Vendre Wanner, et vite. »

Alors que Wanner est vivement critiqué, quelques coéquipiers ont droit, eux, à des compliments. « Veerman joue une très forte première période », écrit un supporter, tandis qu’un autre affirme : « Veerman et Van Bommel jouent merveilleusement bien. » C’est surtout la qualité de passe de Veerman qui est remarquée, après que le PSV a visiblement manqué de cette créativité la semaine dernière selon ses supporters, lorsque le natif de Volendam était suspendu.