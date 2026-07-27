Les supporters du PSV se font beaucoup de souci pour Alassane Pléa, comme le montre un échantillon de réactions sur les réseaux sociaux. L’attaquant français n’a pas laissé une bonne impression contre Villarreal (défaite 3-1).

Pléa a été recruté l’été dernier pour trois millions d’euros en provenance du Borussia Mönchengladbach. Lors de ses premières semaines à Eindhoven, tout a toutefois très vite mal tourné.

Lors du déplacement sur la pelouse du FC Twente, l’attaquant a subi une grave blessure au genou après un duel avec Robin Pröpper. Il n’a plus rejoué du reste de la saison avec le club d’Eindhoven.

Cette saison, il effectue de nouveau l’intégralité de la préparation, mais les supporters du PSV ne sont pas enthousiastes à propos de ses performances, même si, selon beaucoup, il n’y peut pas grand-chose.

« Pléa ne retrouvera jamais son ancien niveau et ce n’est pas une honte vu sa blessure et son âge (33 ans). Je pense qu’au PSV ils le savent aussi », écrit quelqu’un sur X.

« J’ai été quelque peu inquiet en voyant Pléa lors du match contre Villarreal CF. Il ne semblait ni libre ni relâché et il est encore loin du niveau souhaité », écrit un autre.

« J’ai vu tous ses matches de préparation l’an dernier et je l’avais trouvé phénoménal, contre Villarreal il était vraiment en train de vendanger. Avec la concurrence de Pepi, qui se donne à fond pour le PSV, il a peu de temps pour faire ses preuves », poursuit un supporter.

« La carrière de footballeur de Plea n’a pas survécu à l’attaque de Pröpper, je peux me permettre d’en tirer cette conclusion. C’est éternellement dommage, sinon cet homme serait vraiment devenu une sensation », peut-on encore lire.

Le PSV a disputé des matches amicaux durant cette préparation contre le Royal Antwerp (1-1), le Rákow (2-2), l’Union Saint-Gilloise (victoire 7-3) et Villarreal (défaite 3-1). Pléa a joué au moins 45 minutes lors de chaque rencontre, mais n’a pas réussi à marquer. Mardi soir, le PSV affrontera encore le FC Eindhoven.