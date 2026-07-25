Le PSV a laissé une impression particulièrement faible durant la première période du match amical contre Villarreal. Même si le score affichait encore 0-0 à la pause, le club d’Eindhoven pouvait s’estimer heureux : les visiteurs espagnols ont enchaîné les occasions et Ryan Flamingo comme Kiliann Sildillia sont particulièrement visés par les fans sur les réseaux sociaux.

Le PSV avait pourtant bien débuté la rencontre et s’est procuré quelques opportunités par l’intermédiaire d’Alassane Pléa et Dennis Man. Ensuite, Villarreal a totalement pris le contrôle et l’ancien attaquant de l’Ajax Georges Mikautadze s’est montré dangereux à trois reprises face au gardien Matej Kovar en l’espace de quelques minutes, ce dernier maintenant le PSV à flot grâce à plusieurs arrêts.

Cette fragilité défensive suscite une grande inquiétude chez les supporters. « Les points faibles de la saison dernière sont loin d’être corrigés. Flamingo est, comme souvent, moyen sur le plan du placement », conclut un fan, qui s’est en revanche dit satisfait de Land et du fait que Ruben van Bommel et Pléa aient de nouveau pu grappiller des minutes.

Flamingo surtout, arrivé il y a deux ans en provenance du FC Utrecht pour neuf millions d’euros, essuie de nombreuses critiques. « Flamingo ne peut pas devenir un titulaire, c’est vraiment dommage. Il fait trop souvent des erreurs et a le même effet qu’André Ramalho », écrit un supporter sur X, tandis qu’un autre affirme : « La saison dernière, il était déjà clair que Flamingo n’avait pas grand-chose à faire au PSV. »

La nervosité est encore montée d’un cran lorsque Flamingo a de nouveau commis une erreur juste avant la pause. À cause de sa faute, Ayoze Pérez s’est retrouvé seul face à Kovar, mais l’attaquant a tenté de lober le gardien et a vu le ballon passer au-dessus du but. « Même la dixième occasion, après une erreur de Ryan Flamingo, n’a pas été convertie », réagit un fan du PSV.

Un autre supporter estime que l’entraîneur Peter Bosz doit intervenir. « Flamingo doit aller sur le banc. Autant donner sa chance à un joueur du Jong PSV, car ce ne peut guère être pire », a-t-il lâché dans une conclusion sévère. La direction du club s’est également vu reprocher de ne pas avoir recruté de défenseur central supplémentaire après la blessure de Jerdy Schouten : « Défensivement, c’est encore pire que l’an dernier. »

Flamingo n’est pas le seul à être pris pour cible : le latéral droit Sildillia a lui aussi été vivement critiqué. « Je ne comprends pas pourquoi le PSV a acheté Sildillia », écrit un fan, tandis qu’un autre le qualifie de « médiocre une fois de plus ». « Cela fait des années qu’aucun défenseur de qualité suffisante n’est recruté. Et pendant ce temps, Earnest Stewart attend que le marché devienne liquide », peut-on lire.



























