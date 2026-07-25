Le PSV a laissé une impression particulièrement faible durant la première période du match amical contre Villarreal. Même si le tableau d’affichage indiquait encore 0-0 à la pause, les Eindhovenois pouvaient s’estimer heureux : les visiteurs espagnols se sont procuré occasion sur occasion et Ryan Flamingo comme Kiliann Sildillia sont surtout la cible des supporters sur les réseaux sociaux.

Le PSV avait pourtant bien entamé la rencontre et s’est créé quelques opportunités par l’intermédiaire d’Alassane Pléa, Dennis Man et Tygo Land. Ensuite, Villarreal a totalement pris le contrôle et l’ancien attaquant de l’Ajax Georges Mikautadze s’est montré dangereux à trois reprises face au gardien Matej Kovar en l’espace de quelques minutes, ce dernier maintenant le PSV à flot grâce à plusieurs arrêts.

Cette fragilité défensive suscite de grandes inquiétudes chez les supporters. « Les points faibles de la saison dernière sont loin d’être corrigés. Flamingo est médiocre dans son placement, comme souvent », conclut un supporter, qui s’est en revanche dit satisfait de Land et du fait que Ruben van Bommel et Pléa aient pu reprendre du temps de jeu.

Flamingo surtout, arrivé il y a deux ans en provenance du FC Utrecht pour neuf millions d’euros, essuie de nombreuses critiques. « Flamingo ne peut pas devenir un titulaire, c’est vraiment dommage. Il fait trop souvent des erreurs et a le même effet qu’André Ramalho », écrit un supporter sur X, tandis qu’un autre affirme : « La saison dernière, il était déjà clair que Flamingo n’a pas sa place au PSV. »

La tension est encore montée d’un cran lorsque Flamingo a de nouveau commis une erreur juste avant la pause. À cause de sa bévue, Ayoze Pérez s’est retrouvé seul face à Kovar, mais l’attaquant a tenté de lober le gardien et a vu le ballon passer au-dessus du but. « Même la dixième occasion, après une erreur de Ryan Flamingo, n’a pas été exploitée », réagit un supporter du PSV.

Un autre supporter estime que l’entraîneur Peter Bosz doit intervenir. « Flamingo doit aller sur le banc. Donnez alors sa chance à un joueur du Jong PSV, car cela ne peut pas être beaucoup pire », a été cette conclusion sévère. La direction du club a également été critiquée pour ne pas avoir recruté de défenseur central supplémentaire après la blessure de Jerdy Schouten : « Défensivement, cela paraît encore pire que l’an dernier. »

Non seulement Flamingo, mais aussi le latéral droit Sildillia a été vivement critiqué. « Je ne comprends pas pourquoi le PSV a acheté Sildillia », écrit un supporter, tandis qu’un autre le décrit comme « encore une fois moyen ». « Cela fait des années qu’aucun défenseur avec une qualité suffisante n’est recruté. Et pendant ce temps, Earnest Stewart attend que le marché devienne liquide », peut-on lire.



























