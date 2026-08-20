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imago-sport-1080968449.jpgPro Shots
Bart DHanis

Traduit par

Les supporters du PSG en ont assez vu après un seul entraînement et rendent leur verdict sur Mika Godts

Ajax
Paris Saint-Germain

Les supporters du Paris Saint-Germain sont dithyrambiques sur Mika Godts. Le club français a partagé mercredi les premières images de l’attaquant à l’entraînement, qui ont suscité une pluie de réactions.

Godts a quitté l’Ajax la semaine dernière pour rejoindre le PSG. Le transfert dépasse les cinquante millions d’euros.

L’ailier belge a disputé au total 115 matches avec le club amstellodamois, inscrivant 26 buts et délivrant 28 passes décisives. Godts était devenu le chouchou du public à l’Ajax.

À partir de la saison prochaine, il évoluera donc en France, où les supporters se montrent déjà enthousiastes. « Je le reconnais à son flow, au fait qu’il joue la tête levée, pied droit, jambe gauche, techniquement très à l’aise, ça va devenir un grand joueur du PSG », a réagi un supporter au sujet des images.

Godts est aussi filmé en train de rire avec Achraf Hakimi et Vitinha, ce qui est interprété comme un bon signe. « Il faut vraiment avoir un niveau monstrueux à l’entraînement pour que tout le monde te sourie, te parle et rigole avec toi dès le premier jour », affirme un supporter.

« Il s’entraîne comme s’il avait toujours fait partie de l’équipe », s’enthousiasme un autre. « Ça a l’air prometteur », écrit encore quelqu’un d’autre. Ce n’est qu’un aperçu des dizaines de réactions positives.


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