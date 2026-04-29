Noa Lang retrouvera Naples cet été, à l’issue de son prêt de six mois. Selon Fanatik, Galatasaray ne lèvera pas l’option d’achat de 25 millions d’euros, une nouvelle accueillie avec soulagement par les supporters italiens.

Selon La Gazzetta dello Sport, le joueur entretenait des relations tendues avec l’entraîneur Antonio Conte, mais il a toujours joui de l’estime des supporters napolitains.

« En réalité, Lang n’a jamais critiqué son passage à Naples et ne voulait pas partir en janvier », peut-on lire. « Il a tissé des liens solides avec les supporters et la ville, mais sa relation avec Conte n’a jamais vraiment décollé. »

« Les supporters napolitains seront ravis de le revoir. Lang possède classe, vitesse et un sens du dernier geste affirmé, mais il devra rivaliser avec Alisson Santos. Cependant, le cœur de Noa est à Naples », assure le quotidien.

Avant son départ pour Galatasaray, il était même devenu l’un des piliers de l’équipe, rappelle le quotidien : « Quand Conte est passé en 3-4-2-1, Lang a pris les commandes. Buts, passes décisives, performances toujours plus abouties. »

« En janvier, il recherchait davantage de garanties et souhaitait optimiser ses chances de figurer au Mondial avec les Pays-Bas. À Galatasaray, il a été accueilli comme un roi », conclut le quotidien, qui refuse de parler d’« échec » pour son prêt.

Auteur de seulement deux buts en seize matchs, il n’a pas brillé outre mesure et Galatasaray a finalement renoncé à l’option d’achat de 25 millions d’euros.