Les supporters du NAC ont vivement hué Pierre van Hooijdonk lors de la rencontre face au FC Utrecht

Les supporters du NAC Breda en ont assez de Pierre van Hooijdonk. Samedi, les fans qui avaient fait le déplacement l’ont fait savoir depuis le secteur visiteurs du stade De Galgenwaard, antre du FC Utrecht.

« NOS, quand allez-vous vous réveiller ? C’est un pauvre type qui fait de la surveillance », pouvait-on lire sur une banderole. Van Hooijdonk, conseiller technique du club, est également analyste pour la NOS. L’ancien attaquant participe à l’émission Studio Voetbal et décrypte les matchs de l’équipe nationale néerlandaise.

Une seconde banderole interroge : « Qui est la taupe ? Papa dans son double rôle ! », tandis qu’un troisième message, « Toujours corrompu », utilise les initiales de chaque mot pour former « NAC ».

Selon la plateforme de fans B-Side Rats, au moins trois groupes – les Breda Loco's, Fr0nt76 et Vak-G – ont affiché leur position dès vendredi au stade Rat Verlegh. « Toujours le chaos » (NAC, ndlr), peut-on notamment y lire. La banderole la plus virulente vise spécifiquement Van Hooijdonk : « Pierre, va-t’en », un message on ne peut plus clair.

L’ancien international est sous le feu des critiques depuis que Voetbal International a révélé son ingérence, hors de ses attributions, dans le transfert de son fils Sydney.

Le joueur a quitté Breda l’hiver dernier, sans indemnité de transfert et alors qu’il était encore sous contrat. Le club portugais Estrela da Amadora a profité de cette attitude apparemment peu scrupuleuse de Pierre van Hooijdonk.

Le NAC comptait initialement percevoir une indemnité de transfert pour le départ du fils de l’icône du club, Estrela ayant même réservé un budget à cette fin. Cependant, après l’intervention de Van Hooijdonk senior, le jeune joueur a finalement quitté le club sans que celui-ci touche la moindre compensation financière.

Van Hooijdonk n’a manifestement pas apprécié la publication de Blaauwhof et a répondu en diffusant sur X des messages privés envoyés par le journaliste. « Un “journaliste” qui sert un autre intérêt que celui de faire éclater la vérité », pouvait-on lire la semaine dernière.