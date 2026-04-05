Les supporters du Feyenoord n'en croient pas leurs yeux lors de l'interview de Valente : « Qu'il rende son contrat tout de suite ! »

Luciano Valente estime que Feyenoord a joué une « excellente » première mi-temps, a déclaré le milieu de terrain à ESPN après le match nul décevant 0-0 contre le FC Volendam. Cette remarque ne lui a pas valu la gratitude des supporters de Feyenoord.

« J'ai trouvé la première mi-temps plutôt bonne, et ça doit aussi être le cas contre Volendam », a notamment déclaré le joueur originaire de Groningue lors de l'interview accordée à la chaîne payante. « Mais il faut qu'on marque notre but. » Les Rotterdamois n'ont d'ailleurs pas eu beaucoup d'occasions de marquer en première période.

Raheem Sterling a envoyé un ballon juste à côté du poteau et Gonçalo Borges a tiré au-dessus depuis une quinzaine de mètres. De l'autre côté, le FC Volendam a eu une occasion d'ouvrir le score par l'intermédiaire d'Aurelio Oehlers. L'ailier a tiré dans le petit filet après un centre de Joel Ideho.

« Nous sommes déjà en difficulté et dans ce genre de matchs, il faut vraiment concrétiser ses occasions », estime Valente. « De plus, nous ne créons pas grand-chose et en deuxième mi-temps, nous avons un peu fait le jeu de Volendam. Ils aiment bien jouer en contre-attaque et nous avons souvent perdu le ballon, ce qui leur a permis de s’imposer. »

Ces propos valent au meneur de jeu quelques critiques. « Oh, alors j’ai bien peur d’avoir regardé un autre match », réagit un supporter de Feyenoord sur X. « Valente qui trouvait la première mi-temps bonne… », s’exclame un autre, incrédule. « Il peut rendre son contrat tout de suite ! »

« Nous sommes deuxièmes sans vraiment bien jouer », poursuit Valente sur ESPN. « Les émotions des supporters sont compréhensibles, mais cela ne nous aide pas beaucoup. Nous devons continuer semaine après semaine et nous avons un seul objectif. Un match très important nous attend. Nous sommes toujours deuxièmes, aussi bizarre que cela puisse paraître », conclut-il.

La semaine prochaine, l'Eredivisie accueillera un match décisif dans la lutte pour la deuxième place et, par conséquent, pour une place en Ligue des champions. Feyenoord se rendra alors à Nimègue pour un duel direct contre le NEC, qui n'est qu'à un point des Rotterdamois. Le FC Twente, quant à lui, est à quatre points de la deuxième place.