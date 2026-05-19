Les supporters du FC Groningen sont finalement autorisés à se rendre à Volendam pour le match de barrage contre l’Ajax

Les supporters du FC Groningen seront finalement autorisés à se rendre à Volendam jeudi, pour le barrage de la Ligue Europa Conférence opposant leur club à l’Ajax, selon l’Algemeen Dagblad.

Pour des raisons de sécurité, le maire d’Edam-Volendam avait initialement décidé, lundi, d’interdire tout déplacement de fans pour la rencontre Ajax-Groningue.

Cette position, vivement critiquée, a poussé le FC Groningen à menacer de boycotter la rencontre si ses supporters restaient exclus.

Mardi, la municipalité, le parquet et la police se sont à nouveau concertés et ont finalement autorisé les supporters visiteurs au stade Kras.

En revanche, les supporters de Willem II ne pourront pas assister à la finale des barrages contre le FC Volendam au même stade ; cette décision est pour l’instant définitive.