Les supporters du club se tournent soudainement et en masse contre l’international néerlandais, réclamant son départ

Samedi soir, Galatasaray a signé une victoire précieuse mais laborieuse (2-1) sur la pelouse de Génclerbirligi. Pourtant, après la rencontre, les réseaux sociaux ne retenaient que peu les trois points. Les supporters stambouliotes se sont en effet concentrés sur Noa Lang, entré en jeu sans parvenir à se distinguer.

Le leader de la Süper Lig semblait pourtant bien parti pour s’imposer à Ankara grâce à des buts de Mauro Icardi et Yunus Akgün, avant que M’Baye Niang ne réduise le score après la pause (1-2). Une bonne soirée pour Galatasaray, mais pas pour Lang sur le plan individuel.

L’international néerlandais, déjà cantonné au banc pour la troisième rencontre consécutive, n’est entré en jeu que tardivement et n’a, une nouvelle fois, pas réussi à laisser son empreinte sur la rencontre.

Les chiffres confirment cette tendance : arrivé en prêt cet hiver, il a disputé quatorze matchs avec le club stambouliote, pour deux buts et deux passes décisives. Sur l’ensemble de la saison, son compteur affiche trois buts et quatre passes en 41 rencontres, des statistiques loin d’être probantes.

Sur X, les fans stambouliotes lui reprochent de ne pas assez peser sur le jeu et de ne pas s’insérer dans le collectif : « Lang évolue à gauche, ne fournit aucun soutien au latéral et nuit à l’équilibre de l’équipe », résume un commentaire largement partagé.

« Il reste bien trop passif, il manque de combativité et d’explosivité », écrit un supporter. Le reproche selon lequel il joue sans intensité ni vision du jeu revient fréquemment.

Prêté par Naples, le club stambouliote dispose d’une option d’achat de trente millions d’euros. Un montant que, selon les fans, il serait préférable de ne pas activer : « Lang doit partir à la fin de la saison », résume un supporter, tandis qu’un autre conclut : « Il ne faut jamais recruter Noa Lang de manière définitive. »