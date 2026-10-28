Siebert, qui avait dirigé avec une grande maîtrise la finale de la Ligue des champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain en mai, sous les applaudissements, doit déclarer forfait en raison d’une blessure au mollet.

L’arbitre de 42 ans s’était blessé dimanche dernier lors du match entre Hoffenheim et le Bayer Leverkusen (3-0). Robert Hartmann l’avait remplacé à la mi-temps.

Samedi prochain, le deuxième arbitre allemand de la FIFA prendra donc le relais. Selon kicker, Tobias Stieler dirigera l’affiche à l’Allianz Arena. Une nouvelle qui pourrait ne pas déplaire aux supporters de Dortmund : peu de fans du BVB doivent garder de bons souvenirs de Siebert lors des rencontres face au club le plus titré d’Allemagne.

Le FC Bayern a-t-il déjà bénéficié de décisions arbitrales face au BVB ?

La dernière rencontre entre les Noir et Jaune et les Munichois arbitrée par Siebert remonte à avril 2022. Il avait alors commis deux erreurs graves au détriment de Dortmund.

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Il n’avait d’abord pas sanctionné une intervention musclée du Munichois Benjamin Pavard sur Julian Brandt, qui aurait impérativement dû valoir un carton jaune. Il l’a lui-même reconnu sans détour par la suite. « C’était la plus grosse erreur de ce match et je m’en veux beaucoup d’avoir jugé cette action ainsi », a-t-il déclaré à kicker.

Il était toutefois bien seul à penser qu’il s’agissait de « la plus grosse erreur » du match : peu avant l’heure de jeu, Siebert avait refusé un penalty évident à Dortmund après une nouvelle faute de Pavard sur Jude Bellingham. La VAR n’était pas non plus intervenue, ce qui avait de quoi surprendre. Siebert l’a également regretté par la suite.

« Sur la prise de vue de la caméra située en hauteur derrière le but, le contact fautif de Pavard sur Bellingham est toutefois clairement visible dans ce cas », a-t-il déclaré, avant de reconnaître : « La bonne décision aurait été d’accorder un penalty. » Celui-ci aurait peut-être permis au BVB d’égaliser à 2-2. La rencontre s’était finalement achevée sur une victoire 3-1 du FCB.

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Stieler n’avait pas vu une main mémorable de Jerome Boateng face au BVB

Mais Stieler est lui aussi bien connu des supporters du BVB. La dernière fois qu’il a arbitré le « Klassiker » remonte à plus de six ans. Les Munichois avaient alors fait un pas décisif dans la course au titre en s’imposant au Westfalenstadion (1-0), devant des tribunes vides en raison du coronavirus. Une victoire à laquelle avait aussi contribué une décision contestée de l’arbitre.

À la 58e minute, Stieler n’avait en effet pas vu une main de Jerome Boateng qui aurait pu être sanctionnée : en tombant, celui-ci avait dévié du haut du bras une frappe d’Erling Haaland autour du poteau. Là encore, la VAR n’était pas intervenue.

Plus récemment, Stieler a essuyé une vague de critiques pour un penalty non accordé. Mardi, lors du match de Coupe d’Allemagne entre le HSV et l’Eintracht Francfort, il a refusé un penalty aux Hambourgeois après que Robin Koch a fait tomber Zakaria El Ouahdi à la suite d’un contact physique particulièrement appuyé.

Stieler a parlé d’un « bodycheck classique » et d’un « certain seuil » pour ce type de situations. La VAR n’est une nouvelle fois pas intervenue, ce qu’il a approuvé après le match : « La décision n’était pas complètement erronée, donc c’est très bien que la VAR l’ait soutenue, car c’est ce que nous voulons. » Après avoir revu les images, il a toutefois reconnu : « La meilleure décision aurait été d’accorder un penalty. »



