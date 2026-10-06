La Sport Bild fait état d’une première tendance au sein de la direction du club à ne pas prolonger le contrat avec le groupe de Düsseldorf, qui expire en 2027. L’une des principales raisons d’une possible séparation serait la relation avec ses propres supporters. C’est à eux que Carsten Cramer, récemment promu président de la direction générale, lance des appels depuis des mois.

La conclusion de l’accord en 2024 avait provoqué une vague d’indignation chez les supporters de Dortmund. Lors du match d’ouverture à domicile de Bundesliga contre l’Eintracht Francfort à l’époque, le « Mur jaune » était recouvert de pancartes et de banderoles, sur lesquelles le ton était sans ambiguïté. On pouvait notamment y lire : « Coal first, Werte second ». En outre, un modèle de char en carton se trouvait devant le Signal Iduna Park. Le message du mouvement de protestation : le groupe, qui fabrique aussi des armes, gagne son argent avec la guerre, pas avec la paix.

Par ailleurs, l’assemblée générale des membres, il y a deux ans, s’était soldée par un résultat cinglant. 65 % des 855 membres participants ont voté contre le sponsoring. Hans-Joachim Watzke a ensuite parlé d’un « signal clair », tout en précisant qu’il souhaitait recueillir l’avis complet des plus de 200 000 membres : « Dans une évaluation globale, je dois aussi constater pour moi-même que cela représente 0,25 % de nos membres. Je suis démocrate, j’accepte le résultat d’hier. C’était un premier signe. » Le résultat n’était de toute façon pas contraignant pour le club.

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Somme colossale ! Voici combien Rheinmetall verse au BVB

Sur le plan financier, une fin du partenariat représenterait toutefois un véritable manque à gagner pour le BVB. Jusqu’à dix millions d’euros par an doivent être versés par Rheinmetall au Borussia. Malgré les doutes évoqués du côté de Dortmund, le groupe, lui, n’a toutefois aucune intention de mettre fin au partenariat.

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« Nous sommes satisfaits du partenariat et l’évaluons comme un succès. Il soutient notre visibilité en tant que groupe technologique et employeur attractif. Parmi nos collaboratrices et collaborateurs, le partenariat suscite un grand enthousiasme, et les offres proposées au personnel sont bien accueillies », a indiqué Rheinmetall à la demande de la Sport Bild. En outre, un fan-club officiel aurait été créé et des camps de football pour des enfants ukrainiens auraient eu lieu. « Le dialogue sociétal recherché sur la sécurité et une démocratie capable de se défendre a lui aussi été lancé. Nous considérons cet échange comme une mission de long terme, que nous continuerons d’accompagner activement », poursuit le groupe.

Rheinmetall a annoncé vouloir décider conjointement avec le BVB « d’une prolongation au-delà de 2027 et de l’ampleur possible de notre futur engagement ». Le moment des discussions n’a pas encore été fixé. « Pour nous, la priorité est désormais de continuer à faire évoluer avec succès le partenariat en cours. »