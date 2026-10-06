Le Sport Bild fait état d’une première tendance au sein de la direction du club à ne pas prolonger le contrat avec le groupe de Düsseldorf, qui expire en 2027. L’une des principales raisons d’une possible séparation serait la relation avec ses propres supporters. Carsten Cramer, récemment promu président de la direction générale, en appelle à eux depuis des mois.

La conclusion de l’accord en 2024 avait provoqué une vague d’indignation chez les supporters de Dortmund. Lors du match d’ouverture à domicile de Bundesliga contre l’Eintracht Francfort à l’époque, le « Mur jaune » avait été garni de panneaux et de banderoles, sur lesquels le ton était très clair. On pouvait notamment y lire : « Coal first, values second ». En outre, un char en carton était placé devant le Signal Iduna Park. Le message de la protestation : le groupe, qui fabrique aussi des armes, gagne son argent avec la guerre, pas avec la paix.

En outre, l’assemblée générale des membres, il y a deux ans, avait abouti à un résultat accablant. 65 % des 855 membres participants ont voté contre le sponsoring. Hans-Joachim Watzke avait ensuite parlé d’un « signal clair », tout en précisant qu’il voulait recueillir l’ensemble des opinions des plus de 200 000 membres : « Dans une évaluation globale, je dois aussi considérer pour moi-même qu’il s’agit de 0,25 % de nos membres. Je suis démocrate, j’accepte le résultat d’hier. C’était un premier signe. » Ce résultat n’était de toute façon pas contraignant pour le club.

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Une somme de plusieurs millions ! Voici combien Rheinmetall verse au BVB

Sur le plan financier, en revanche, une fin du partenariat représenterait bel et bien un coup dur pour le BVB. Jusqu’à dix millions d’euros par an devraient être versés par Rheinmetall au Borussia. Malgré les doutes évoqués du côté de Dortmund, le groupe lui-même n’a toutefois aucune intention de mettre fin au partenariat.

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« Nous sommes satisfaits du partenariat et l’estimons comme un succès. Il soutient notre visibilité en tant que groupe technologique et employeur attractif. Parmi nos collaboratrices et collaborateurs, le partenariat suscite un grand enthousiasme, et les offres destinées au personnel sont bien accueillies », a indiqué Rheinmetall, interrogé par le Sport Bild. En outre, un fan-club officiel aurait été fondé et des camps de football auraient eu lieu pour des enfants ukrainiens. « Le dialogue sociétal recherché sur la sécurité et une démocratie capable de se défendre a lui aussi été enclenché. Nous considérons cet échange comme une mission de long terme, que nous continuerons d’accompagner activement », poursuit le communiqué.

Rheinmetall a annoncé vouloir décider avec le BVB « d’une prolongation au-delà de 2027 et de l’ampleur possible de notre futur engagement ». La date des discussions n’a pas encore été fixée. « Pour nous, l’essentiel est désormais de continuer à faire évoluer avec succès le partenariat en cours. »