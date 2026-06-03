Le match d’adieu de l’équipe nationale néerlandaise s’est transformé en fiasco. Au stade De Kuip, les Oranje se sont inclinés 0-1 sur une réalisation tardive d’Anis Hadj Moussa. Une défaite qui a provoqué une vive déception chez les supporters néerlandais.

Un tour d’honneur était prévu après la rencontre, mais la plupart des supporters orange avaient déjà quitté le stade, contraignant les joueurs à un cortège aussi bref que morne.

Pendant ce temps, un autre groupe célébrait avec exubérance : les supporters algériens, présents en nombre à Rotterdam, avaient imposé leur ambiance tout au long de la rencontre.

Pendant une bonne partie de la rencontre, ils ont même surpassé en nombre les supporters locaux, et plusieurs salves de feux d’artifice ont éclaté dans les tribunes.