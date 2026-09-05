Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a critiqué les supporters de Schalke pour les chants injurieux visant Manuel Neuer, le gardien du club bavarois, lors du match qui s'est soldé par un match nul et vierge, ce samedi, dans le cadre de la deuxième journée du championnat d'Allemagne.

Le match, disputé au stade « Veltins-Arena », a été marqué par des chants des supporters de Schalke contre Neuer, qui a grandi dans l'académie du club de la Ruhr, avant de le quitter et de devenir l'un des gardiens les plus emblématiques de l'histoire du football.

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À propos des chants qui qualifiaient Neuer de « fils de chien », Eberl a déclaré : « Ils devraient être fiers d'avoir formé dans leur académie un homme aussi grand, qui a franchi des étapes vers le football mondial et est devenu le meilleur gardien de but au monde, en plus d'avoir été sacré champion du monde. »

Il a ajouté : « Un langage aussi virulent est inacceptable. Vous pouvez applaudir en signe de protestation parce que vous êtes contre le Bayern, mais ce genre d'expressions n'est pas nécessaire. »

Neuer avait fait son retour au stade de Schalke, dans une rencontre revêtant un caractère particulier pour lui, après avoir débuté sa carrière footballistique dans l'académie du club et gravi les échelons jusqu'à l'équipe première, avant son transfert au Bayern Munich en 2011.

Neuer est considéré comme l'une des figures majeures du Bayern et de la sélection allemande, après avoir été sacré champion du monde en 2014, en plus de nombreux titres remportés avec le club bavarois, dont deux Ligues des champions.

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