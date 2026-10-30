Les supporters de Newcastle United envoient un signal révélateur sur le statut de Sean Steur

Les supporters de Newcastle United ne comprennent pas pourquoi Sean Steur joue si peu. L’entraîneur Matthias Jaissle préfère Nico González à l’ancien joueur de l’Ajax, au grand dam des fans.

Steur était titulaire le 19 septembre contre Hull City, battu 2-1. Depuis, le milieu de terrain n’a été utilisé que comme remplaçant en fin de match. Il est même resté 90 minutes sur le banc à plusieurs reprises.

La recrue à plusieurs millions d’euros a également débuté sur le banc jeudi contre Everton (défaite 3-1), au quatrième tour de l’EFL Cup. Jaissle n’a fait entrer Steur qu’à la 81e minute, alors que Newcastle était mené 3-0. Dan Burn a marqué peu après, mais trop tard pour éviter l’élimination.

Selon Newcastle World, la réaction des supporters de Newcastle qui avaient fait le déplacement à l’entrée en jeu de Steur était révélatrice. « Le plus grand éclat de joie de la soirée, venu des près de 8 000 supporters présents, n’a peut-être pas accompagné le but tardif de Burn pour sauver l’honneur, mais l’entrée de Steur quelques minutes plus tôt. Compte tenu des circonstances, alors que l’équipe était menée 3-0 et que le match était de fait déjà joué, ces acclamations comportaient toutefois une bonne dose de sarcasme. »

Jaissle a déjà fait savoir qu’il préférait González, ce qui contraint Steur à se contenter d’entrées en jeu. Newcastle affrontera de nouveau Everton lundi, cette fois en Premier League, et l’ancien joueur de l’Ajax devrait encore débuter sur le banc.

De copieux sifflets sont descendus du parcage visiteurs après le coup de sifflet final jeudi soir. Newcastle a encaissé pas moins de onze buts lors de ses quatre derniers matches à l’extérieur et semble donc extrêmement vulnérable défensivement.

Steur a quitté l’Ajax pour Newcastle l’été dernier. Le club a déboursé 23,5 millions d’euros pour le Néerlandais. Avec diverses primes, le montant total pourrait atteindre 27 millions d’euros.