Les supporters de Newcastle ont de la peine pour Sean Steur et ne comprennent rien à l’Ajax

Sean Steur a une nouvelle fois fait forte impression samedi avec Newcastle United. Le milieu de terrain, arrivé dès le début de l’été en provenance de l’Ajax pour 27 millions d’euros, s’est distingué lors de la défaite 1-2 contre le Bayer Leverkusen.

Newcastle a été mené dès la première minute samedi après-midi. Ibrahim Maza a inscrit le but de l’ouverture du score. Le club anglais a réagi avant la pause par l’intermédiaire de Malick Thiaw, mais s’est finalement incliné en fin de match sur un but de Victor Boniface.

Les supporters de Newcastle s’inquiètent entre-temps sérieusement de la direction prise par le club. Le manager Eddie Howe a démissionné pendant la préparation, après la vente des cadres Sandro Tonali et Bruno Guimarães.

Lors de la préparation, Newcastle enchaîne aussi les défaites. Contre Gateshead, club de cinquième division, le score a été de 1-1, Bristol City FC a battu Newcastle 4-1, et les Magpies se sont aussi inclinés contre Everton (3-1) et Leverkusen. Seule une victoire 2-1 contre Valence est à noter.





Il y a pourtant un motif d’espoir selon les supporters du club : Steur. Un internaute sur X écrit même avoir de la peine pour le joueur de Volendam. « C’était extrêmement déprimant, encore une fois. Sean Steur, mon Dieu, comme j’ai de la peine pour lui. Il est arrivé dans une équipe qui n’a pas de qualité. Nous sommes en difficulté s’il n’y a pas de recrues. »

Il n’est pas le seul à avoir des mots élogieux pour Steur. « Steur et le retour de Lewis Miley ont été les seuls points positifs aujourd’hui. » Un autre qualifie Steur de révélation de la préparation. « Je sais que ce n’est que la préparation, mais Steur est vraiment un joueur de très haut niveau. Il est bon balle au pied et cherche toujours une solution vers l’avant. »

Un autre supporter encore affirme que Steur est le remplaçant idéal de Guimarães. On peut aussi lire de l’incrédulité face au fait que l’Ajax n’ait pas pu lui offrir une place de titulaire fixe pour la saison prochaine.