Les supporters de Manchester United protestent avec des balles de tennis contre la famille Glazer et Sir Jim Ratcliffe lors du match face à la Roma

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Les supporters de Manchester United ont lancé des balles de tennis sur la pelouse d’Old Trafford pour protester contre les propriétaires du club, avant d’assister à une remontée spectaculaire face à la Roma en Ligue des champions. Menée de deux buts, l’équipe de Michael Carrick, en difficulté, a arraché une victoire 3-2 dont elle avait désespérément besoin grâce aux exploits de Matheus Cunha en fin de match.

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Une remontée spectaculaire soulage la pression

United a mis fin à une série de neuf matches sans victoire en arrachant un remarquable succès 3-2 face à la Roma en Ligue des champions. Les locaux ont vécu un début de cauchemar à Old Trafford, concédant deux buts dans les 18 premières minutes.

Matìas Soule a rapidement ouvert le score pour les visiteurs, puis Donyell Malen a doublé la mise sur penalty. Mais un penalty de Bruno Fernandes a réduit l’écart en seconde période et redonné espoir à l’équipe de Michael Carrick.

Matheus Cunha a été le héros de Manchester United, inscrivant deux buts en fin de match pour parachever cette remontée spectaculaire. Sa célébration après le second lui a valu un deuxième carton jaune dans la foulée, mais son équipe, réduite à dix, a tenu bon pour s’imposer.

Carrick pense avant tout aux joueurs

Cette victoire cruciale a offert un répit bienvenu à Carrick, dont la position était fortement remise en question après trois défaites consécutives. L’entraîneur de United a toutefois assuré n’avoir ressenti aucun soulagement personnel au coup de sifflet final.

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« Sincèrement, non », a expliqué Carrick, cité par ESPN. « Que ce soit bien ou mal, normal ou non, je ne sais pas, mais je n’ai pas ressenti de soulagement. J’étais sincèrement heureux pour les joueurs. Je sentais leur envie de bien faire, et ils ont dû puiser très profondément dans leurs ressources... C’est pour cela que nous sommes tous là. »

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Des protestations visant la direction du club

Avant le spectaculaire scénario sur le terrain, des supporters mécontents ont exprimé leur opposition aux propriétaires du club. Des fans ont jeté des balles de tennis sur la pelouse depuis la tribune Stretford End, provoquant une brève interruption du match.

Des ballons verts et jaunes sont également tombés des tribunes dans le cadre d’une protestation prévue de longue date contre la famille Glazer et l’actionnaire minoritaire Jim Ratcliffe. La manifestation avait été programmée à la 21e minute pour marquer les 21 années de propriété controversée des Glazer.

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Les supporters restent en colère face à la hausse du prix des billets et aux graves difficultés sportives du club. Ratcliffe a supervisé le licenciement de deux entraîneurs depuis son entrée au capital en tant qu’actionnaire minoritaire, mais le club végète toujours à la 17e place de Premier League.

Cap sur Aston Villa

Malgré cette victoire européenne retentissante, Manchester United doit rapidement se reconcentrer sur le championnat. Son début de saison historiquement mauvais en Premier League le laisse dangereusement proche de la zone de relégation.

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Carrick et ses joueurs devront relever un défi difficile face à Aston Villa dimanche. Enchaîner une deuxième victoire avant la trêve internationale pourrait s’avérer décisif pour l’avenir à long terme de l’entraîneur au club.