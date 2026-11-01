Les répercussions de la défaite face à Chelsea (2-0) ne se sont pas limitées au terrain, mais se sont étendues aux tribunes, où les supporters de Manchester United ont adressé de vives critiques et des chants insultants à la direction du club, sur fond de colère grandissante face au déclin des résultats et aux turbulences administratives.

Les supporters de United se sont rendus en grand nombre à Stamford Bridge, s'attendant à une nouvelle défaite et prêts à exprimer leur colère envers les responsables de la direction du club.

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Six jours seulement après que les supporters de la tribune Stretford End eurent intensifié leurs protestations à Old Trafford, à la suite de la défaite face à Bournemouth, la confrontation avec Chelsea a été le théâtre d'une nouvelle vague d'attaques contre les dirigeants du club, dans une ambiance électrique en tribunes.

Jim Ratcliffe, copropriétaire du club, figurait en tête des cibles, les supporters scandant des chants orduriers à son encontre et l'associant à la famille Glazer, pour signifier que le changement d'identité des propriétaires n'avait pas apporté la transformation qu'ils attendaient.

Les chants étaient les suivants : « Jim Ratcliffe fils de..., Jim Ratcliffe fils de..., exactement comme les Glazer, Ratcliffe fils de... », selon le quotidien britannique The Sun.

Les autres responsables du club n'ont pas échappé à la colère des supporters : Jason Wilcox, le directeur sportif, a été la cible d'un déluge d'insultes, tandis qu'Omar Berrada, le directeur général, figurait parmi les noms les plus visés, notamment après que Manchester United eut gâché plusieurs occasions avant la fin de la première mi-temps.

Wilcox et Berrada ont été filmés dans une apparition embarrassante à bord du bus de l'équipe, avant que Michael Carrick, l'entraîneur de l'équipe, n'apparaisse abattu à l'issue du match.

« L'ère de la terreur »

Carrick est désormais pressenti pour obtenir au moins deux matchs supplémentaires, avant la trêve internationale, au milieu des prévisions selon lesquelles son avenir serait en jeu, sur fond de possibilité de voir un troisième entraîneur limogé en deux ans et demi, dans le cadre de ce que le quotidien a qualifié d'« ère de la terreur ».

Ratcliffe ne semble pas bénéficier d'un traitement différent de celui de la famille Glazer, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'Old Trafford, les supporters estimant que posséder un nouveau stade aux normes modernes ne signifie rien si le club finit par être relégué.

Les attaques contre Wilcox durent depuis les déclarations de Lisandro Martínez à la suite de la défaite de Manchester United face à l'Atlético Madrid, en Ligue des champions, lorsque le défenseur argentin avait adressé des critiques aux dirigeants du club.

Le rapport s'est conclu en soulignant que les supporters de Manchester United « sont devenus le seul point positif restant au sein du club », à un moment où les marges de manœuvre dont disposent les responsables pour échapper aux critiques se réduisent, avec des prévisions selon lesquelles des changements au niveau du conseil d'administration deviendraient inévitables.