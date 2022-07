Les supporters de Liverpool et du Real se battent encore pour obtenir justice après la finale de Ligue des champions

Les fans des deux équipes restent unis et déterminés dans leur quête de vérités et d'excuses, plus d'un mois après la finale de Ligue des champions.

Plus d'un mois s'est écoulé depuis la finale de la Ligue des champions, mais les retombées continuent.

Alors que les fans de Liverpool et du Real Madrid attendent des réponses et des excuses, l'UEFA et les autorités françaises restent sous le feu des projecteurs. À juste titre, d'ailleurs.

Le chaos du Stade de France, où les supporters ont été aspergés de gaz lacrymogène par la police, retenus pendant des heures dans des bousculades dangereuses à l'extérieur du stade, puis victimes d'attaques et d'agressions a éclipsé la grande fête du football européen et nécessite une explication ainsi que des comptes.

L'enquête indépendante de l'UEFA est en cours. Présidée par le Dr Tiago Brandao Rodrigues, l'ancien ministre portugais de l'éducation, l'UEFA a annoncé qu'elle rendrait ses conclusions préliminaires à la fin du mois de septembre, avant la publication d'un rapport complet en novembre.

Le Sénat français, quant à lui, a lancé sa propre enquête sur les événements survenus à Paris le 28 mai, et son rapport public devrait être publié dans le courant du mois.

La perspective d'une enquête parlementaire complète, qui exigerait des témoins qu'ils déposent sous serment et ferait peser la menace de poursuites sur les personnes jugées responsables, se profile également.

"C'est ce qui doit se passer", déclare à GOAL Joe Blott, président de Spirit of Shankly, le syndicat des supporters de Liverpool.

"Les excuses sont une chose, mais des excuses doivent s'accompagner d'une action, et cette action est une enquête parlementaire complète, et une rétractation des mensonges qui ont été énoncés publiquement, avant même qu'un ballon ait été tapé à Paris."

Le gouvernement et l'UEFA dans le viseur

En France, l'attention se porte sur la police et les politiciens, en particulier le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin, dont la campagne de propagande contre les supporters de Liverpool a provoqué tant de colère et de détresse.

La comparution de Darmanin devant le Sénat le 1er juin, au cours de laquelle il a affirmé que les supporters étaient arrivés en retard et sous l'emprise de l'alcool, et que pas moins de 40 000 d'entre eux avaient tenté d'accéder au stade sans billet valable, a suscité une condamnation générale, et a été qualifiée cette semaine de "conneries" par François-Noël Buffet, l'un des coprésidents de l'enquête du Sénat.

"Le problème majeur vient du ministre de l'Intérieur, qui a menti", a déclaré Buffet au Progrès. "C'est ce qui a mis le feu aux poudres.

"S'il avait reconnu ses erreurs et présenté ses excuses, il n'y aurait pas eu de grosse polémique."

Darmanin a présenté des excuses la semaine dernière, déclarant à RTL que la situation aurait dû être "mieux gérée" et qu'il était "en partie responsable" de ce qui s'était passé. L'UEFA, elle aussi, doit répondre à de grandes questions.

C'est elle, après tout, qui a faussement communiqué que le coup d'envoi à Paris avait été retardé en raison de "l'arrivée tardive des supporters", et son directeur général des événements, Martin Kallen, a continué à faire des allégations non fondées de faux billets, de supporters sans billets et de mauvais comportement à l'extérieur du stade, qui sont toutes contredites par des séquences vidéo et des témoignages.

"Nous pourrions écrire un livre entier sur les folies de l'UEFA", déclare Blott. "Rien que cette année, nous avons eu des problèmes à Milan, à Lisbonne et à Villarreal, avant même d'arriver à Paris.

"Ce sont des événements de l'UEFA. Ce sont eux qui devraient s'assurer que tout est en ordre, et que les gens peuvent y assister en toute sécurité."

Blott était l'un des nombreux représentants des supporters à témoigner devant le sénat français le mois dernier, accusant les autorités de traiter les supporters comme des hooligans au cours d'une audience de deux heures au Palais du Luxembourg.

Ted Morris, le président de la Liverpool Disabled Supporters Association, a prononcé un discours puissant dans lequel il a décrit la finale comme "la pire expérience de sa vie" et a déclaré que sa "vision de Paris" avait changé, tandis qu'Emilio Dumas, un socio du Real Madrid depuis plus de 30 ans, a détaillé les épreuves des supporters espagnols, tournant en dérision les affirmations de Darmanin et de l'UEFA selon lesquelles seuls les supporters de Liverpool avaient connu des problèmes.

"C'était énorme", dit Blott. "C'était l'un de ces moments où votre cœur est dans votre bouche, pour être honnête.

"Ted et moi avions fait nos déclarations, et nous étions assis là à nous demander ce qui se passerait si Emilio disait quelque chose de complètement différent maintenant.

"Mais les supporters du Real Madrid ont connu des difficultés incroyablement similaires. Ils ont reçu des gaz lacrymogènes, ils ont été la cible de pickpockets et d'agresseurs, ils ont dû craindre pour leur sécurité lors d'un match de football.

"Emilio a été remarquable en expliquant tout cela, et en exposant certaines des contre vérités véhiculées par l'UEFA et les autorités."

Main dans la main pour obtenir justice

Liverpool et le Real Madrid ont entretenu des relations étroites depuis la finale. Tous deux ont recommandé Kenny Scott, un ancien commissaire de police qui a occupé le poste de responsable des opérations de sûreté et de sécurité de l'UEFA entre 2017 et 2021, comme l'un des principaux experts du panel d'enquête du Dr Brandao Rodrigues.

Tous deux sont également encouragés par le fait que des représentants des supporters tels que Kevin Miles, directeur général de la UK Football Supporters Association, Emilio Abejon, secrétaire général de la FASFE, l'organisation nationale espagnole de supporters de football, et Ronan Evain, directeur exécutif de Football Supporters Europe, seront consultés au cours de l'examen de l'UEFA.

L'espoir est, comme l'appelle Blott, "un processus approfondi et transparent", qui non seulement donnera raison aux supporters, mais garantira que les mêmes erreurs d'organisation et de sécurité ne se reproduisent pas lors de futurs événements.

"Nous nous battons pour que justice soit rendue aux supporters de Liverpool et du Real Madrid", ajoute M. Blott. "Mais les changements pour lesquels nous nous battons ? Ils sont pour tous les fans de football.

"Tous les supporters qui assistent à un match de la Ligue des champions, de l'Europa League ou de la Conference League, à un championnat européen ou à un match de la Ligue des Nations, doivent se sentir en sécurité.

"Ils doivent savoir qu'ils peuvent se rendre à un match et s'amuser sans que l'UEFA et les autorités ne leur mettent la pagaille."

Il ajoute : "Je pense qu'ils ont été surpris que nous en soyons encore là, plus d'un mois après.

"Je pense qu'avec deux clubs différents, cela aurait pu se terminer le mardi après le match. Mais croyez-moi, nous ne laisserons pas tomber. Ce n'est pas près de disparaître. C'est aux responsables d'apporter les réponses."