Les supporters de Liverpool ont fait connaître leur position sur la politique du club. Les membres les plus fervents de la fameuse « Kop », habitués à déployer leurs banderoles avant chaque match, ont annoncé qu’ils s’abstiendront de le faire samedi soir, avant la rencontre contre Fulham.

Samedi soir, pas de drapeaux ni de banderoles pour soutenir les Reds, contrairement aux habitudes bien établies de ce groupe passionné.





Cette décision fait suite à l’augmentation des tarifs des places à Anfield, que les fans jugent inadmissible.

Juste avant la mi-temps, ils ont déployé une banderole sans équivoque : « Non à l’augmentation du prix des billets ».

Malgré cette protestation, l’équipe d’Arne Slot menait déjà 2-0 à la mi-temps, grâce à des buts de Rio et Mohamed Salah.