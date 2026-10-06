Lundi soir, la France était menée 0-1 à la 60e minute de son duel contre la Belgique lorsque le sélectionneur Zinedine Zidane a décidé : il était temps pour Michael Olise. Après l’égalisation qui a suivi, signée Désiré Doué, la superstar de 24 ans du FC Bayern a inscrit deux buts et délivré une passe décisive en l’espace de dix minutes, et la France s’est finalement imposée 4-1.

Olise a ainsi établi plusieurs performances de référence. Il est désormais le premier joueur de l’histoire à avoir délivré dix passes décisives pour l’équipe de France au cours d’une année civile. Et le premier joueur à avoir été directement impliqué sur au moins un but lors de chacune de ses quatre premières rencontres sous les ordres d’un nouveau sélectionneur. Au total, Olise a été impliqué sur six des sept buts inscrits jusqu’ici sous Zidane. Après 29 sélections avec la France, il affiche onze buts et douze passes décisives.

Lors de cette trêve internationale, l’Équipe tricolore a obtenu deux victoires contre la Belgique, une contre la Turquie ainsi qu’un match nul contre l’Italie. La sélection de Zidane domine ainsi largement son groupe de Ligue des nations.

Quelles sont les chances de Michael Olise pour le Ballon d’Or ?

Une fois son œuvre contre la Belgique achevée, Michael Olise a entendu les spectateurs du Stade de France scander à tue-tête : « Olise Ballon d’Or ! Olise Ballon d’Or ! » Interrogé à ce sujet lors de l’interview télévisée qui a suivi, Olise a souri avant de répondre : « Je n’ai rien à dire à ce sujet. » Le sélectionneur Zidane n’a pas non plus voulu commenter précisément la demande des supporters. « Ce qu’il fait est tout simplement exceptionnel », s’est contenté de dire Zidane.

Prochains matchs FCA Bundesliga 09:30 FCB

Le Ballon d’Or sera décerné le 26 octobre au Palladium Theatre de Londres. Les favoris sont le champion du monde espagnol Lamine Yamal, du FC Barcelone, et le buteur anglais Harry Kane, du FC Bayern. Olise n’est crédité que de faibles chances d’outsider. Ses performances actuellement remarquables, y compris son récital contre la Belgique, ne joueront d’ailleurs aucun rôle dans l’attribution du Ballon d’Or cette année, la période d’évaluation ayant pris fin avec la finale de la Coupe du monde.

Olise va désormais retrouver le FC Bayern, avec lequel il se déplacera samedi prochain en Bundesliga sur la pelouse du FC Augsbourg. Ses performances avec le club munichois depuis le début de la saison ont été tout aussi spectaculaires que celles en sélection. Lors de ses sept premiers matches officiels, il a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives.