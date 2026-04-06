Les supporters de l'Inter ne mâchent pas leurs mots à l'encontre du malheureux Alessandro Bastoni après l'élimination douloureuse de l'Italie en Coupe du monde

Pour Alessandro Bastoni, la semaine a été particulièrement mouvementée. Le défenseur de 26 ans a été désigné comme le bouc émissaire de la douloureuse élimination de l'Italie de la Coupe du monde face à la Bosnie-Herzégovine à cause de son carton rouge, après quoi on lui a conseillé de quitter son pays.

« Il va désormais devoir quitter l'Italie pour sa propre sécurité », a déclaré l'ancien international Giuseppe Bergomi sur Radio Nerazzurra. « Nous perdons un talent exceptionnel, l'un des meilleurs défenseurs du football moderne. Je le regrette beaucoup, mais je pense que, pour son propre bien, il devra trouver un club à l'étranger. »

Dimanche dernier, Bastoni a « tout simplement » débuté le match avec l’Inter, qui a battu l’AS Rome 5-2. Au final, le défenseur a joué un peu moins d’une heure et, lors de son remplacement en deuxième mi-temps, le public de l’Inter s’est clairement fait entendre.

Bastoni a en effet reçu une ovation debout des supporters, qui l’ont ainsi encouragé. Son coéquipier Nicolò Barella, qui a lui aussi vécu le drame de la Coupe du monde avec l’Italie, était visiblement ému lorsqu’il a inscrit le 5-1.

Chivu s’est également exprimé devant la presse italienne au sujet de la situation de Bastoni. « Il est certainement déçu, mais aussi heureux d’avoir reçu le soutien de ses coéquipiers, tant en équipe nationale qu’au club. Malgré son état physique, il s’est mis à disposition, et pour moi, en tant que sportif, cela signifie beaucoup. »

« Je dois lui apporter calme et confiance, comme à tous les autres, et lui expliquer clairement ce qu’il faut faire sur le terrain. Je n’ai aucune influence sur son avenir. Je sais qu’il est très heureux d’être ici et de faire partie de ce formidable groupe. Il a toujours fait de son mieux et s’est donné à 100 %, et c’est ce qui compte pour moi », a déclaré Chivu.

« C'est à lui de décider de son avenir, car nous sommes tous responsables de nos propres choix. Mais tant qu'il sera ici, je suis convaincu qu'il se donnera à plus de 100 % pour nous. Il y a beaucoup d'incertitudes dans le football, mais il a montré qu'il était capable de prendre les bonnes décisions. Le monde du football appréciera toujours un joueur de son calibre. »